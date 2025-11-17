Elecciones 2025 logran la mayor participación en la historia de Chile, según el Servel: este fue el número

El Servicio Electoral (Servel) destacó hoy la participación sin precedentes en las recientes Elecciones Presidenciales 2025, calificándolas como las de mayor participación en la historia de Chile.

Según información de LUN, la presidenta del consejo directivo de Servel Pamela Figueroa, junto al director nacional Raúl García, anunciaron que un total de 13.475.457 personas votaron, lo que representa el 85,40% del padrón electoral.

Esta cifra no solo marca un hito histórico, sino que también supera el récord anterior de las elecciones obligatorias de 2024, en las que votaron 13.122.261 personas (84,93%).

Esto significa que en el actual proceso participaron 288.927 personas más.

“Este es un proceso que aún no culmina”, señaló Figueroa, “ya que los miembros de los Colegios Escrutadores se deben reunir y emanar los resultados provisorios que serán publicados a más tardar el día jueves”.

Una vez culminado el proceso provisorio, será el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) el encargado de entregar los resultados definitivos de la histórica jornada electoral.