;

Elecciones 2025 logran la mayor participación en la historia de Chile, según el Servel: este fue el número

El organismo reveló que la cifra supera el récord anterior de las elecciones obligatorias.

Javiera Rivera

Agencia Uno

Agencia Uno / Pablo Ovalle Isasmendi

El Servicio Electoral (Servel) destacó hoy la participación sin precedentes en las recientes Elecciones Presidenciales 2025, calificándolas como las de mayor participación en la historia de Chile.

Según información de LUN, la presidenta del consejo directivo de Servel Pamela Figueroa, junto al director nacional Raúl García, anunciaron que un total de 13.475.457 personas votaron, lo que representa el 85,40% del padrón electoral.

Esta cifra no solo marca un hito histórico, sino que también supera el récord anterior de las elecciones obligatorias de 2024, en las que votaron 13.122.261 personas (84,93%).

Esto significa que en el actual proceso participaron 288.927 personas más.

Revisa también

ADN

“Este es un proceso que aún no culmina”, señaló Figueroa, “ya que los miembros de los Colegios Escrutadores se deben reunir y emanar los resultados provisorios que serán publicados a más tardar el día jueves”.

Una vez culminado el proceso provisorio, será el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) el encargado de entregar los resultados definitivos de la histórica jornada electoral.

Contenido patrocinado

Ya se conoce la temática de la exhibición de la Met Gala 2026: ¿Qué significa &#039;Costume Art&#039;?

Ya se conoce la temática de la exhibición de la Met Gala 2026: ¿Qué significa 'Costume Art'?

¿Cuándo es el Miss Universo 2025? Te contamos cómo puedes ver EN VIVO el certamen de belleza

¿Cuándo es el Miss Universo 2025? Te contamos cómo puedes ver EN VIVO el certamen de belleza

La evolución de estilo de Shakira: De rockera noventera a diva urbana

La evolución de estilo de Shakira: De rockera noventera a diva urbana

¿Beneficio de hasta $100.000 se pagará a fin de mes de noviembre? Revisa la fecha de pago del Bono por Años Cotizados

¿Beneficio de hasta $100.000 se pagará a fin de mes de noviembre? Revisa la fecha de pago del Bono por Años Cotizados

Google lanza herramienta con IA para encontrar vuelos baratos: así funcionan las nuevas &#039;Ofertas de vuelos&#039;

Google lanza herramienta con IA para encontrar vuelos baratos: así funcionan las nuevas 'Ofertas de vuelos'

&#039;Me patearon dos días antes de mi lanzamiento&#039;: Figura de TV vive difícil momento tras quiebre amoroso previo a importante evento

'Me patearon dos días antes de mi lanzamiento': Figura de TV vive difícil momento tras quiebre amoroso previo a importante evento

Gordon Lightfoot: estos son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

Gordon Lightfoot: estos son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

Revelan primer adelanto de &#039;Moana&#039; live-action: Así se ve la protagonista

Revelan primer adelanto de 'Moana' live-action: Así se ve la protagonista

Estrella del fútbol confirma relación con ex de reconocido artista nacional y en redes sociales no lo pueden creer: &#039;Se merecen lo mejor&#039;

Estrella del fútbol confirma relación con ex de reconocido artista nacional y en redes sociales no lo pueden creer: 'Se merecen lo mejor'

Esta fue la mejor presentación de Chile en Miss Universo: han pasado 38 años de aquel entonces

Esta fue la mejor presentación de Chile en Miss Universo: han pasado 38 años de aquel entonces

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad