Se modifica el Senado: estos son los tres partidos más poderosos en la Cámara Alta tras las elecciones 2025 / Sebastian Beltran Gaete

Las elecciones parlamentarias de este domingo no solo estuvieron marcadas por el avance de las derechas y el histórico salto de 11 diputados al Senado.

Con casi el 100 % de mesas escrutadas en las elecciones parlamentarias del 16 de noviembre, el Partido Republicano se convirtió en la gran sorpresa de la Cámara Alta al obtener 5 escaños (de 12 candidatos, 42 % de elegibilidad), consolidándose como la primera fuerza individual en la Cámara Alta para el período 2026-2030.

En cuanto a bloques, el ahora bloque opositor (Republicanos + RN + Nacional Libertario + Demócratas) suma 11 escaños renovados, mientras el oficialismo y centroizquierda fragmentado (PS + FA + DC + PPD + PC + otros) alcanza 12 escaños en las bancas en disputa.

Considerando el Senado completo (50 escaños), la oposición amplía su ventaja y queda a pocos votos de bloquear reformas constitucionales

En cuanto al listado completo, los tres partidos con mayor representación en el nuevo Senado quedan así:

Partido Republicano: 5 senadores electos. Renovación Nacional (RN): 4 senadores electos (de 9 candidatos, 44 % elegibilidad). Partido Socialista (PS): 3 senadores electos (de 7 candidatos, 43 % elegibilidad).

Otros partidos con representación son: Democracia Cristiana y Frente Amplio (2 cada uno), PPD (2), Partido Comunista, Partido Liberal, FRVS, Demócratas y Partido Nacional Libertario (1 cada uno). UDI, Evópoli y Partido Social Cristiano no lograron ningún escaño.