Se modifica el Senado: estos son los tres partidos más poderosos en la Cámara Alta tras las elecciones 2025

En el proceso eleccionario, 11 diputados se convirtieron en senadores electos, reconfigurando el mapa electoral.

Nelson Quiroz

Se modifica el Senado: estos son los tres partidos más poderosos en la Cámara Alta tras las elecciones 2025 / Sebastian Beltran Gaete

Las elecciones parlamentarias de este domingo no solo estuvieron marcadas por el avance de las derechas y el histórico salto de 11 diputados al Senado.

Con casi el 100 % de mesas escrutadas en las elecciones parlamentarias del 16 de noviembre, el Partido Republicano se convirtió en la gran sorpresa de la Cámara Alta al obtener 5 escaños (de 12 candidatos, 42 % de elegibilidad), consolidándose como la primera fuerza individual en la Cámara Alta para el período 2026-2030.

En cuanto a bloques, el ahora bloque opositor (Republicanos + RN + Nacional Libertario + Demócratas) suma 11 escaños renovados, mientras el oficialismo y centroizquierda fragmentado (PS + FA + DC + PPD + PC + otros) alcanza 12 escaños en las bancas en disputa.

Considerando el Senado completo (50 escaños), la oposición amplía su ventaja y queda a pocos votos de bloquear reformas constitucionales

En cuanto al listado completo, los tres partidos con mayor representación en el nuevo Senado quedan así:

  1. Partido Republicano: 5 senadores electos.
  2. Renovación Nacional (RN): 4 senadores electos (de 9 candidatos, 44 % elegibilidad).
  3. Partido Socialista (PS): 3 senadores electos (de 7 candidatos, 43 % elegibilidad).

Otros partidos con representación son: Democracia Cristiana y Frente Amplio (2 cada uno), PPD (2), Partido Comunista, Partido Liberal, FRVS, Demócratas y Partido Nacional Libertario (1 cada uno). UDI, Evópoli y Partido Social Cristiano no lograron ningún escaño.

ADN Radio
