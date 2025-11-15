Accidente en Autopista Central deja un fallecido y tres heridos

Santiago

Un violento accidente de tránsito mantiene completamente interrumpidas las tres pistas de la Autopista Central a la altura de Lo Espejo, luego de que un bus del sistema RED colisionara con un vehículo menor donde viajaban cuatro personas.

El impacto ocurrió alrededor de la una de la mañana, dejando una víctima fatal y tres acompañantes trasladadas a distintos centros asistenciales de la Región Metropolitana.

El capitán Ignacio Bravo, oficial de ronda de la Prefectura Santiago Rinconada, explicó que “alrededor de la 1 de la mañana se gestó un procedimiento de un accidente de tránsito entre un bus del Transantiago y un vehículo menor en el cual se encontraban cuatro ocupantes (...) entre los cuales uno de ellos se encuentra fallecida y las otras tres acompañantes fueron trasladadas a diferentes centros asistenciales de la Región Metropolitana”. Añadió que todos fueron estabilizados por equipos de emergencia en el lugar.

El Ministerio Público asumió la dirección de las diligencias para esclarecer la dinámica del choque, mientras el conductor del recorrido 216, que estaba fuera de servicio y sin pasajeros, fue trasladado a una unidad policial para realizar la alcoholemia correspondiente.

Respecto de la persona fallecida, el capitán Bravo sostuvo que su identidad será determinada por las pericias, señalando además que, preliminarmente, los lesionados serían de nacionalidad extranjera. Mientras tanto, la autopista continúa con sus pistas cerradas para permitir el trabajo de los equipos especializados.