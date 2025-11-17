Tras pasar a segunda vuelta: líder de Vox, partido de ultraderecha español, felicita a José Antonio Kast

El Servicio Electoral de Chile (SERVEL) confirmó los resultados oficiales de las elecciones primarias presidenciales realizadas ayer domingo.

Con casi el 100 % de las mesas escrutadas, la candidata del oficialismo, Jeannette Jara, obtuvo el 26,85 % de los votos, asegurando su paso a la segunda vuelta del 14 de diciembre. En segundo lugar se ubicó José Antonio Kast (Partido Republicano), quien alcanzó el 23,93 % de los sufragios, superando las proyecciones de las últimas encuestas.

Horas después de conocerse los resultados, el líder del partido ultraderechista español Vox, Santiago Abascal, publicó un mensaje en la red X dirigido a Kast.

“Enhorabuena a mi amigo @joseantoniokast por su excelente resultado, que anticipa el retorno de un Chile próspero, seguro y libre. ¡Felicidades, José Antonio! Los patriotas de ambos lados del Atlántico celebramos tu victoria”, escribió.

La segunda vuelta enfrentará a Jeannette Jara y José Antonio Kast en una contienda que definirá la presidencia de Chile para el período 2026-2030.