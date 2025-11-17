;

Tras pasar a segunda vuelta: líder de Vox, partido de ultraderecha español, felicita a José Antonio Kast

A través de X, Santiago Abascal celebró el avance en la carrera presidencial del republicano.

Nelson Quiroz

Tras pasar a segunda vuelta: líder de Vox, partido de ultraderecha español, felicita a José Antonio Kast

El Servicio Electoral de Chile (SERVEL) confirmó los resultados oficiales de las elecciones primarias presidenciales realizadas ayer domingo.

Con casi el 100 % de las mesas escrutadas, la candidata del oficialismo, Jeannette Jara, obtuvo el 26,85 % de los votos, asegurando su paso a la segunda vuelta del 14 de diciembre. En segundo lugar se ubicó José Antonio Kast (Partido Republicano), quien alcanzó el 23,93 % de los sufragios, superando las proyecciones de las últimas encuestas.

Revisa también

ADN

Horas después de conocerse los resultados, el líder del partido ultraderechista español Vox, Santiago Abascal, publicó un mensaje en la red X dirigido a Kast.

“Enhorabuena a mi amigo @joseantoniokast por su excelente resultado, que anticipa el retorno de un Chile próspero, seguro y libre. ¡Felicidades, José Antonio! Los patriotas de ambos lados del Atlántico celebramos tu victoria”, escribió.

La segunda vuelta enfrentará a Jeannette Jara y José Antonio Kast en una contienda que definirá la presidencia de Chile para el período 2026-2030.

Contenido patrocinado

Ya se conoce la temática de la exhibición de la Met Gala 2026: ¿Qué significa &#039;Costume Art&#039;?

Ya se conoce la temática de la exhibición de la Met Gala 2026: ¿Qué significa 'Costume Art'?

Revelan primer adelanto de &#039;Moana&#039; live-action: Así se ve la protagonista

Revelan primer adelanto de 'Moana' live-action: Así se ve la protagonista

Estrella del fútbol confirma relación con ex de reconocido artista nacional y en redes sociales no lo pueden creer: &#039;Se merecen lo mejor&#039;

Estrella del fútbol confirma relación con ex de reconocido artista nacional y en redes sociales no lo pueden creer: 'Se merecen lo mejor'

Esta fue la mejor presentación de Chile en Miss Universo: han pasado 38 años de aquel entonces

Esta fue la mejor presentación de Chile en Miss Universo: han pasado 38 años de aquel entonces

Aguinaldo de Navidad, PGU y más: TODOS los bonos que se pagan antes de las fiestas de fin de año

Aguinaldo de Navidad, PGU y más: TODOS los bonos que se pagan antes de las fiestas de fin de año

Guía de estilo: cómo elegir el vestido de fiesta que potencie tu belleza natural

Guía de estilo: cómo elegir el vestido de fiesta que potencie tu belleza natural

Las 5 mejores películas de Anne Hathaway para celebrar su cumpleaños 43

Las 5 mejores películas de Anne Hathaway para celebrar su cumpleaños 43

Sabrina Carpenter podría ser la nueva “Alicia” en una versión moderna del clásico de Lewis Carroll

Sabrina Carpenter podría ser la nueva “Alicia” en una versión moderna del clásico de Lewis Carroll

Paulina Nin reacciona y abandona estudio de &#039;Hay que decirlo&#039; tras incómoda pregunta de Pamela Díaz: &#039;No hablen de mí&#039;

Paulina Nin reacciona y abandona estudio de 'Hay que decirlo' tras incómoda pregunta de Pamela Díaz: 'No hablen de mí'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad