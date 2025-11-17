Tras pasar a segunda vuelta: líder de Vox, partido de ultraderecha español, felicita a José Antonio Kast
A través de X, Santiago Abascal celebró el avance en la carrera presidencial del republicano.
El Servicio Electoral de Chile (SERVEL) confirmó los resultados oficiales de las elecciones primarias presidenciales realizadas ayer domingo.
Con casi el 100 % de las mesas escrutadas, la candidata del oficialismo, Jeannette Jara, obtuvo el 26,85 % de los votos, asegurando su paso a la segunda vuelta del 14 de diciembre. En segundo lugar se ubicó José Antonio Kast (Partido Republicano), quien alcanzó el 23,93 % de los sufragios, superando las proyecciones de las últimas encuestas.
Horas después de conocerse los resultados, el líder del partido ultraderechista español Vox, Santiago Abascal, publicó un mensaje en la red X dirigido a Kast.
“Enhorabuena a mi amigo @joseantoniokast por su excelente resultado, que anticipa el retorno de un Chile próspero, seguro y libre. ¡Felicidades, José Antonio! Los patriotas de ambos lados del Atlántico celebramos tu victoria”, escribió.
La segunda vuelta enfrentará a Jeannette Jara y José Antonio Kast en una contienda que definirá la presidencia de Chile para el período 2026-2030.
