VIDEO. Cynthia Erivo habla tras defender a Ariana Grande del ataque de un “fan”: “Hemos pasado por situaciones muy difíciles

“Estoy enormemente agradecida de que Wicked haya ocurrido para mí”, agregó.

La premiere asiática de la película Wicked: For Good en Singapur el pasado jueves 13 de noviembre de 2025, donde Cynthia Erivo defendió a Ariana Grande de un fanático que la abordó por sorpresa, sigue dando de qué hablar.

El protagonista del incidente, Johnson Wen, conocido en redes sociales como ‘Pyjama Man’ y reconocido por este tipo de hechos, fue condenado a nueve días de cárcel por desórdenes públicos.

Por otra parte, las actrices hacen un balance de lo que ha sido su relación de amistad y como colegas en esta etapa, pasando por diversos momentos y forjando una relación única.

En conversación Entertainment Weekly Erivo narró la difícil semana que atravesaron: “Hemos pasado por situaciones muy difíciles. Hemos tenido que enfrentar cosas realmente fuertes".

De todas formas, la intérprete de Elphaba Thropp destacó que “esta película nos ha permitido crecer como personas, amigas, como artistas, como actrices”, fortaleciendo su vínculo personal y profesional.

Aunque Grande no se pronunció públicamente sobre lo ocurrido en Singapur, Cynthia manifestó una profunda conexión con ella: “No siempre se gana una familia así. Somos increíblemente afortunadas de habernos encontrado”.

Además, reconoció el impacto emocional del proyecto Wicked: “Estoy enormemente agradecida de que Wicked haya ocurrido para mí, porque me ha permitido mirar de frente aspectos que antes evitaba”.

