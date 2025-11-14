;

VIDEO. Tras tenso cruce: Millie Bobby Brown se retira abruptamente de la alfombra roja de “Stranger Things 5”

El incidente rápidamente se viralizó y dividió opiniones entre sus seguidores.

Javiera Rivera

Getty Images

Getty Images / Samir Hussein

A semanas del estreno de la última temporada de “Stranger Things”, Millie Bobby Brown protagonizó un momento inesperado durante la alfombra roja, que terminó en un tenso cruce que la llevó a retirarse.

Según asistentes, Brown posaba frente a los medios cuando un fotógrafo le exigió “sonreír más” para las cámaras. El tono habría molestado a la actriz, quien respondió de inmediato: “¿Sonreír? Hazlo tú”.

Acto seguido, decidió abandonar el sector de prensa.

El video del momento circuló rápidamente en redes sociales, reabriendo el debate sobre los límites del trato entre celebridades y fotógrafos en eventos masivos.

Revisa también

ADN

No es un caso aislado

Situaciones similares han ocurrido con otras figuras en los últimos meses, desde cantantes hasta actores que han reaccionado ante exigencias consideradas inapropiadas durante alfombras rojas.

Pese al incidente, Netflix confirmó que la promoción de “Stranger Things 5” sigue en marcha y el elenco continuará con las actividades programadas.

En tanto, el equipo de la actriz no entregó declaraciones oficiales, pero cercanos señalaron que Brown optó por retirarse para evitar que la tensión escalara.

