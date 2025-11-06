EE.UU. abre ofertas laborales para chilenos con visa rápida y sueldos de hasta US $80 mil dólares

En este último tiempo ha quedado demostrado que la demanda por talento chileno en Estados Unidos está en aumento, por lo que surgen variadas oportunidades.

Diversas compañías norteamericanas, especialmente en los sectores agroindustrial, manufacturero y logístico, han iniciado procesos de contratación de profesionales chilenos calificados para ocupar puestos técnicos y de ingeniería, con el apoyo de la plataforma nacional Visability, especializada en movilidad laboral internacional.

En los últimos meses, varios compatriotas ya han sido contratados por empresas estadounidenses, y cada semana surgen nuevas oportunidades.

Una de las firmas asociadas con la startup nacional busca actualmente más de 70 especialistas del área agroindustrial , incluyendo ingenieros en alimentos, civiles industriales, agrónomos, mecánicos y técnicos en automatización e instrumentación.

“Las búsquedas activas se centran en perfiles técnico-profesionales con al menos cinco años de experiencia comprobable en áreas como: mantenimiento industrial (Maintenance Technicians); Calidad y cumplimiento (QA/QC); Supervisión de producción; Ingeniería de procesos o alimentos; Mecánicos de maquinaria pesada (Heavy Duty Diesel Mechanics)”, explica Pablo Navarrete, cofundador y CEO de Visability.

“Es importante aclarar que el nivel de inglés requerido es funcional o intermedio (nivel B1 o superior), suficiente para operar en entornos laborales bilingües”, complementó.

Además de estos rubros, la empresa también ha gestionado ofertas en sectores como aerolíneas, hotelería, educación, automotriz, banca, servicios financieros y tecnología.

“Esto ha generado oportunidades reales en diversas industrias (...) el profesional chileno destaca por su educación, compromiso, adaptabilidad y ética laboral”, expone Navarrete.

Un escenario favorable

Uno de los factores que facilita este proceso es el Tratado de Libre Comercio entre Chile y Estados Unidos, que permite a los ciudadanos chilenos acceder a la visa H1B1, un visado de trabajo temporal exclusivo, más rápido y accesible que el tradicional H1B, sin necesidad de sorteo.

Gracias a este mecanismo, muchos profesionales nacionales ya trabajan en las áreas ya mencionadas en distintos estados del país norteamericano, incluyendo Florida, Pensilvania, Michigan, Texas y Georgia.

Los salarios ofrecidos oscilan entre US$50.000 y US$80.000 anuales, equivalentes a aproximadamente entre $3,9 y $6,3 millones mensuales.

“Nuestro rol es acompañar a los profesionales en todo el proceso: desde la postulación y entrevistas hasta la obtención de la visa y la relocalización. La visa H1B1 ofrece una oportunidad real de crecimiento profesional y experiencia internacional”, asegura el CEO de Visability.

¿Cómo postular?

El proceso de postulación que ofrece Visability incluye acompañamiento legal, migratorio y laboral, tramitación completa de la visa H1B1, costos reducidos frente a otras vías migratorias, acceso directo a empleadores estadounidenses y procesos personalizados con tiempos rápidos y resultados efectivos.

Quienes estén interesados pueden postular directamente en el sitio web oficial, donde encontrarán las vacantes activas, requisitos y un formulario para subir su currículum y ser considerados en futuras búsquedas.