;

Ley de 50 transferencias en Chile: cómo consultar si tu cuenta fue reportada ante al Servicio de Impuestos Internos

Según la Ley de Cumplimiento Tributario, los bancos deben informar al SII sobre las personas que reciban una determinada cantidad de transferencias en sus cuentas.

Javier Méndez

Ley de 50 transferencias en Chile: cómo consultar si tu cuenta fue reportada ante al Servicio de Impuestos Internos

Con la idea de fortalecer la labor del Servicio de Impuestos Internos (SII) en la lucha contra la evasión fiscal, la Ley de Cumplimiento Tributario (N° 21.713) estableció que los bancos deben informar al organismo sobre quienes reciban 50 transferencias de personas distintas en un mismo mes, o más de 100 en un período de seis meses.

Este límite en los movimientos, conocido popularmente como Ley de las 50 transferencias, dispone que las entidades financieras entreguen la información de sus clientes dos veces al año: en enero y julio, respecto del semestre inmediatamente anterior.

Revisa también:

ADN

Si alguien sospecha haber superado el límite establecido, ya puede verificarlo directamente en el sitio web del Servicio de Impuestos Internos (SII).

Límite de 50 transferencias en Chile: ¿Cómo revisar mi la cuenta fue reportada?

El paso a paso es el siguiente:

  • Accede al sitio web del SII utilizando tu Clave Tributaria o Clave Única (clic aquí).
  • Dirígete a la sección “Mi SII”.
  • Ubica y selecciona la opción “SII te informa”.
  • Ingresa a “Información sobre Abonos y Transferencias” para revisar los movimientos registrados.

Si no se incumplió con la norma, el texto dirá: Usted no fue informado en el reporte de transferencias bancarias.

En estos casos el límite de las 50 transferencias en Chile no aplica

Según se explicó al momento de la implementación de la idea, hay ciertos casos excluidos de la norma. En específico, se trata de las personas que no realizan una actividad comercial, pero registran un alto número de transferencias por alguna de las siguientes condiciones:

  • Ser parte de la tesorería de un curso
  • Estar organizando rifas solidarias
  • Por actividades sociales o familiar
  • Por recaudación de fondos de una comunidad para el pago de servicios que se tienen en común

Contenido patrocinado

Michelle Adam: la mujer del tiempo son más estilo de la televisión chilena

Michelle Adam: la mujer del tiempo son más estilo de la televisión chilena

Tras estreno de primer tráiler: ¿Dónde ver la nueva película 31 Minutos: Una Calurosa Navidad?

Tras estreno de primer tráiler: ¿Dónde ver la nueva película 31 Minutos: Una Calurosa Navidad?

Shakira reina de récords: De un histórico show con filarmónica femenina a recibir el máximo Premio de Billboard

Shakira reina de récords: De un histórico show con filarmónica femenina a recibir el máximo Premio de Billboard

Sebastian Stan reflexiona sobre su etapa en Marvel y su deseo de nuevos desafíos

Sebastian Stan reflexiona sobre su etapa en Marvel y su deseo de nuevos desafíos

Joe Vasconcellos Movistar Arena 2025: Estos son los invitados del concierto que celebrará los 30 años del disco &#039;Toque&#039;

Joe Vasconcellos Movistar Arena 2025: Estos son los invitados del concierto que celebrará los 30 años del disco 'Toque'

Queda cada vez menos para el lanzamiento de &#039;LUX&#039; de Rosalía: Todo lo que se sabe hasta el momento

Queda cada vez menos para el lanzamiento de 'LUX' de Rosalía: Todo lo que se sabe hasta el momento

AC/DC en Chile 2026: estos son los precios de las entradas para el concierto en el Parque Estadio Nacional

AC/DC en Chile 2026: estos son los precios de las entradas para el concierto en el Parque Estadio Nacional

AC/DC en Chile 2026: estos son los precios de las entradas para el concierto en el Parque Estadio Nacional

AC/DC en Chile 2026: estos son los precios de las entradas para el concierto en el Parque Estadio Nacional

&#039;Tan caluroso que mi cerebro no funcionaba”: Robert Pattinson revela detalles de la grabación de Dune 3

'Tan caluroso que mi cerebro no funcionaba”: Robert Pattinson revela detalles de la grabación de Dune 3

Concurso: Camina con Shakira en su concierto en Chile junto a FMDOS

Concurso: Camina con Shakira en su concierto en Chile junto a FMDOS

Fue una de las infidelidades más polémicas del espectáculo nacional y aseguran que habría reconciliación

Fue una de las infidelidades más polémicas del espectáculo nacional y aseguran que habría reconciliación

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad