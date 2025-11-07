Ley de 50 transferencias en Chile: cómo consultar si tu cuenta fue reportada ante al Servicio de Impuestos Internos

Con la idea de fortalecer la labor del Servicio de Impuestos Internos (SII) en la lucha contra la evasión fiscal, la Ley de Cumplimiento Tributario (N° 21.713) estableció que los bancos deben informar al organismo sobre quienes reciban 50 transferencias de personas distintas en un mismo mes, o más de 100 en un período de seis meses.

Este límite en los movimientos, conocido popularmente como Ley de las 50 transferencias, dispone que las entidades financieras entreguen la información de sus clientes dos veces al año: en enero y julio, respecto del semestre inmediatamente anterior.

Si alguien sospecha haber superado el límite establecido, ya puede verificarlo directamente en el sitio web del Servicio de Impuestos Internos (SII).

Límite de 50 transferencias en Chile: ¿Cómo revisar mi la cuenta fue reportada?

El paso a paso es el siguiente:

Accede al sitio web del SII utilizando tu Clave Tributaria o Clave Única (clic aquí).

al sitio web del SII utilizando tu (clic aquí). Dirígete a la sección “Mi SII” .

a la sección . Ubica y selecciona la opción “SII te informa” .

la opción . Ingresa a “Información sobre Abonos y Transferencias” para revisar los movimientos registrados.

Si no se incumplió con la norma, el texto dirá: Usted no fue informado en el reporte de transferencias bancarias .

En estos casos el límite de las 50 transferencias en Chile no aplica

Según se explicó al momento de la implementación de la idea, hay ciertos casos excluidos de la norma. En específico, se trata de las personas que no realizan una actividad comercial, pero registran un alto número de transferencias por alguna de las siguientes condiciones: