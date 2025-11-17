Calor extremo en Santiago: a esta hora habrá 35 grados en la Región Metropolitana hoy lunes

Una calurosa semana se espera en Santiago, donde las temperaturas máximas no bajarán de los 30 grados.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) proyectó altas temperaturas y días con cielos despejados.

En ello, el organismo también dio cuenta de que este lunes 17 de noviembre será el día con mayor temperatura, donde los termómetros podrían marcar hasta 35 grados.

Calor extremo: a esta hora habrá 35 grados en la Región Metropolitana

Según la DMC, el centro de Santiago espera 33 grados hoy lunes, mientras que en sectores como Colina, las máximas se elevarán a 35 grados.

En ello, el portal meteorológico Accuweather detalló que las temperaturas superarán los 30 grados desde las 15:00 horas, alcanzando su peak de calor a eso de las 18:00 horas.

Mientras que para esta noche, las temperaturas no bajarán de los 24 grados.

