Tragedia en el sur de Chile: adulto mayor muere luego de votar en las Elecciones Presidenciales 2025

Pese a los esfuerzos del personal de emergencia, el hombre de 82 años murió.

Juan Castillo

Marcelo Opitz

Agencia Uno - Referencial

Agencia Uno - Referencial / Pablo Ovalle Isasmendi

Una triste noticia enluta a los vecinos de Los Muermos, provincia de Llanquihue, en una jornada marcada por las Elecciones Presidenciales en Chile 2025.

Esto porque un vecino de la localidad perteneciente a la región de Los Lagos murió luego de sufragar en el proceso eleccionario.

ADN

Se trata de Rudy Orlando Leichtle Bohle, de 82 años, residente del sector rural de Trapén, quien se desplazaba por calle Blanco Encalada con Balmaceda cuando, debido a la emergencia médica, perdió el control de su vehículo e impactó por la parte trasera a otra camioneta perteneciente a un vocal de mesa.

Hasta el lugar acudió rápidamente personal de seguridad municipal y Carabineros, quienes verificaron que el conductor era víctima de un infarto.

Minutos después llegó un equipo paramédico, que aplicó maniobras de reanimación y trasladó al adulto mayor hasta el Cesfam local. Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados, no fue posible salvar su vida.

La Fiscalía de Maullín instruyó que el cuerpo del adulto mayor sea derivado al Servicio Médico Legal de Puerto Montt para que la autopsia arroje el motivo del deceso.

