;

Bomberos rescata a hombre que cayó al río Mapocho: habría sido lanzado tras sufrir un asalto

El afectado aseguró que sujetos lo lanzaron al agua luego de que lo asaltaran. Desde Bomberos señalaron que “mantenía lesiones en sus extremidades inferiores”.

Ruth Cárcamo

Richard Jiménez

Bomberos rescata a hombre que cayó al río Mapocho: habría sido lanzado tras sufrir un asalto

En horas de la mañana de este lunes, Bomberos realizó un arduo rescate de un hombre que cayó al río Mapocho, en la comuna de Santiago, región Metropolitana.

De acuerdo a la información preliminar, las máquinas del Cuerpo de Bomberos de Santiago acudieron a la emergencia, a la altura del Parque Forestal, tras ser alertados por personas que habrían escuchado al afectado pidiendo auxilio.

Revisa también

ADN

En dicho lugar, “constatamos que se trataba de un masculino de 46 años que indicaba que había sido asaltado”, dijo Marcos Pacheco, de la Octava Compañía del Cuerpo de Bomberos de Santiago.

“Lesiones en sus extremidades inferiores”

De acuerdo a Pacheco, el hombre aseguró que el asalto ocurrió alrededor del medianoche y que, posterior a esto, los delincuentes lo lanzaron al río Mapocho para finalmente darse a la fuga.

Durante el rescate, notaron que el afectado “mantenía lesiones en sus extremidades inferiores, por lo que el Cuerpo de Bomberos de Santiago realizó labores de trauma, estabilizándolo”, añadió el voluntario.

Por último, Pacheco señaló que un grupo de rescatistas llevó a cabo “la extracción a través de una cuerda”.

Contenido patrocinado

Aguinaldo de Navidad, PGU y más: TODOS los bonos que se pagan antes de las fiestas de fin de año

Aguinaldo de Navidad, PGU y más: TODOS los bonos que se pagan antes de las fiestas de fin de año

&#039;Qué ordinariez más grande&#039;: Raquel Argandoña destroza las decoraciones navideñas

'Qué ordinariez más grande': Raquel Argandoña destroza las decoraciones navideñas

Guía de estilo: cómo elegir el vestido de fiesta que potencie tu belleza natural

Guía de estilo: cómo elegir el vestido de fiesta que potencie tu belleza natural

Las 5 mejores películas de Anne Hathaway para celebrar su cumpleaños 43

Las 5 mejores películas de Anne Hathaway para celebrar su cumpleaños 43

Sabrina Carpenter podría ser la nueva “Alicia” en una versión moderna del clásico de Lewis Carroll

Sabrina Carpenter podría ser la nueva “Alicia” en una versión moderna del clásico de Lewis Carroll

Paulina Nin reacciona y abandona estudio de &#039;Hay que decirlo&#039; tras incómoda pregunta de Pamela Díaz: &#039;No hablen de mí&#039;

Paulina Nin reacciona y abandona estudio de 'Hay que decirlo' tras incómoda pregunta de Pamela Díaz: 'No hablen de mí'

Un momento político y experimental: a 23 años de &#039;Riot Act&#039; de Pearl Jam

Un momento político y experimental: a 23 años de 'Riot Act' de Pearl Jam

¿The Killers en Chile?: La banda confirma regreso a Sudamérica para 2026

¿The Killers en Chile?: La banda confirma regreso a Sudamérica para 2026

Todas las integrantes de NewJeans regresan a ADOR

Todas las integrantes de NewJeans regresan a ADOR

Popular futbolista es descubierto por su pareja teniendo relaciones con otra mujer: Lo grabó, lo subió a redes y esta fue su reacción

Popular futbolista es descubierto por su pareja teniendo relaciones con otra mujer: Lo grabó, lo subió a redes y esta fue su reacción

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad