Bomberos rescata a hombre que cayó al río Mapocho: habría sido lanzado tras sufrir un asalto

En horas de la mañana de este lunes, Bomberos realizó un arduo rescate de un hombre que cayó al río Mapocho, en la comuna de Santiago, región Metropolitana.

De acuerdo a la información preliminar, las máquinas del Cuerpo de Bomberos de Santiago acudieron a la emergencia, a la altura del Parque Forestal, tras ser alertados por personas que habrían escuchado al afectado pidiendo auxilio.

En dicho lugar, “constatamos que se trataba de un masculino de 46 años que indicaba que había sido asaltado ”, dijo Marcos Pacheco, de la Octava Compañía del Cuerpo de Bomberos de Santiago.

“Lesiones en sus extremidades inferiores”

De acuerdo a Pacheco, el hombre aseguró que el asalto ocurrió alrededor del medianoche y que, posterior a esto, los delincuentes lo lanzaron al río Mapocho para finalmente darse a la fuga.

Durante el rescate, notaron que el afectado “mantenía lesiones en sus extremidades inferiores, por lo que el Cuerpo de Bomberos de Santiago realizó labores de trauma, estabilizándolo”, añadió el voluntario.