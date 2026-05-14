Habría intentado robar previamente: supuesto motochorro queda en riesgo vital tras chocar con auto

Durante la mañana de este jueves se registró un accidente de tránsito en la comuna de Independencia, región Metropolitana, que dejó a una persona en riesgo vital .

Según información preliminar, el hecho ocurrió en calle Aurora de Chile, donde un vehículo colisionó a un motociclista que no respetó un disco PARE.

El capitán de Carabineros Walter Spreng informó que el afectado sufrió lesiones graves, por lo que fue traslado al Hospital San José, donde permanece en riesgo vital .

Asimismo, señaló que al hombre se le detectó una tobillera electrónica, “la que estamos verificando con Carabineros su identidad y si tiene algún tipo de orden de alejamiento o posible medida judicial”.

Motociclista habría intentado robar

En diálogo con Radio ADN, el conductor del auto relató que, al momento de la colisión, “venía de haber dejado a mi señora en el trabajo, y yo iba en dirección al mío. El tipo se pasó el disco PARE y yo no alcancé ni a reaccionar ”.

“Después me entero que intentó asaltar a una niña de un colegio y que intentó robar en un negocio, y además nos dimos cuenta que el tipo tenía una tobillera electrónica”, añadió.