;

Habría intentado robar previamente: supuesto motochorro queda en riesgo vital tras chocar con auto

Testigos afirmaron que el sujeto habría intentado asaltar a una escolar y robar en un negocio. Además, se detectó que portaba una tobillera electrónica.

Ruth Cárcamo

Richard Jiménez

Habría intentado robar previamente: supuesto motochorro queda en riesgo vital tras chocar con auto

Durante la mañana de este jueves se registró un accidente de tránsito en la comuna de Independencia, región Metropolitana, que dejó a una persona en riesgo vital.

Según información preliminar, el hecho ocurrió en calle Aurora de Chile, donde un vehículo colisionó a un motociclista que no respetó un disco PARE.

El capitán de Carabineros Walter Spreng informó que el afectado sufrió lesiones graves, por lo que fue traslado al Hospital San José, donde permanece en riesgo vital.

Revisa también

ADN

Asimismo, señaló que al hombre se le detectó una tobillera electrónica, “la que estamos verificando con Carabineros su identidad y si tiene algún tipo de orden de alejamiento o posible medida judicial”.

Motociclista habría intentado robar

En diálogo con Radio ADN, el conductor del auto relató que, al momento de la colisión, “venía de haber dejado a mi señora en el trabajo, y yo iba en dirección al mío. El tipo se pasó el disco PARE y yo no alcancé ni a reaccionar”.

“Después me entero que intentó asaltar a una niña de un colegio y que intentó robar en un negocio, y además nos dimos cuenta que el tipo tenía una tobillera electrónica”, añadió.

Según su testimonio, una escolar llegó al lugar y le dijo al motociclista “eso te pasó por andar robando”, mientras que otra mujer se acercó a Carabineros para señalar: “Yo vi cuando el tipo intentó robar en el negocio”.

Contenido patrocinado

Vacaciones de invierno 2026: Mineduc reitera cuándo parte el receso escolar en cada región

Vacaciones de invierno 2026: Mineduc reitera cuándo parte el receso escolar en cada región

Estabilidad, disfrute y seguridad emocional: Las claves del horóscopo para la tercera semana de mayo

Estabilidad, disfrute y seguridad emocional: Las claves del horóscopo para la tercera semana de mayo

¿Vendrán a Chile? Primavera Sound libera su cartel del 2026 con tremendos nombres internacionales

¿Vendrán a Chile? Primavera Sound libera su cartel del 2026 con tremendos nombres internacionales

NMIXX estrenó un documental sobre su paso en el Festival de Viña del Mar 2026: &#039;Glorioso&#039;

NMIXX estrenó un documental sobre su paso en el Festival de Viña del Mar 2026: 'Glorioso'

Alexis Sánchez emociona a todos con emotivas palabras y registros por el Día de la Madre: &#039;Siempre estaré ahí para ti&#039;

Alexis Sánchez emociona a todos con emotivas palabras y registros por el Día de la Madre: 'Siempre estaré ahí para ti'

¡Primer headliner! The Strokes confirma su regreso a Chile en Fauna Primavera 2026 y estas son las fechas del festival

¡Primer headliner! The Strokes confirma su regreso a Chile en Fauna Primavera 2026 y estas son las fechas del festival

Auditor impactó con su alocada travesía en 40 años de matrimonio en El Chacotero Sentimental: &#039;Me sacó a chuletas de la zona roja&#039;

Auditor impactó con su alocada travesía en 40 años de matrimonio en El Chacotero Sentimental: 'Me sacó a chuletas de la zona roja'

¡Vuelve la magia! The Beatles abrirá su primer museo oficial en la mítica azotea de Londres

¡Vuelve la magia! The Beatles abrirá su primer museo oficial en la mítica azotea de Londres

Los mejores looks de Sabrina Carpenter fuera de la alfombra roja

Los mejores looks de Sabrina Carpenter fuera de la alfombra roja

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad