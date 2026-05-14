Fue campeón en Europa, clasificó a la Champions y podría jugar por Chile: “Tengo contacto con el DT”
“Vamos a ver si estoy convocado para la siguiente nómina. Para mí es claro: quiero jugar para Chile en el futuro”, aseguró Nils Reichmuth, mediocampista suizo-chileno.
Nils Reichmuth, mediocampista suizo-chileno, se coronó campeón de la Superliga de Suiza 2025/26 con el FC Thun, equipo que nunca antes había ganado la liga local. Además, el club clasificó por primera vez a la Champions League, donde jugará la fase previa.
Tras la obtención del título, Reichmuth se refirió a su relación con Chile y manifestó su deseo por jugar en La Roja. El volante nació en Suiza, pero tiene la nacionalidad chilena gracias a su madre y su abuela.
“La posibilidad existe, tengo contacto con el entrenador (Nicolás Córdova). Vamos a ver si estoy convocado para la siguiente nómina. Para mí es claro: quiero jugar para Chile en el futuro”, aseguró el futbolista de 24 años en diálogo con AS.
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“Tengo una muy buena relación con el país. Mi abuela nació en Chile, en una familia muy grande... Todavía sigo en contacto con mis primos, tías y toda mi familia por allá. La última vez que viajé a Chile fue en 2017. Quiero ir tan rápido como sea posible”, agregó.
Además, el mediocampista expresó su admiración por dos históricos de La Roja. “No tengo un jugador favorito, pero a los que siempre he seguido son Arturo Vidal y Alexis Sánchez”, comentó.
“Jugar un Mundial con la selección chilena es el sueño más grande que tengo”, concluyó Nils Reichmuth, quien registra cuatro goles y tres asistencias en 30 partidos disputados esta temporada en el fútbol suizo.
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