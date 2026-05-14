Fue campeón en Europa, clasificó a la Champions y podría jugar por Chile: “Tengo contacto con el DT”

Nils Reichmuth, mediocampista suizo-chileno, se coronó campeón de la Superliga de Suiza 2025/26 con el FC Thun, equipo que nunca antes había ganado la liga local. Además, el club clasificó por primera vez a la Champions League, donde jugará la fase previa.

Tras la obtención del título, Reichmuth se refirió a su relación con Chile y manifestó su deseo por jugar en La Roja. El volante nació en Suiza, pero tiene la nacionalidad chilena gracias a su madre y su abuela.

“La posibilidad existe, tengo contacto con el entrenador (Nicolás Córdova). Vamos a ver si estoy convocado para la siguiente nómina. Para mí es claro: quiero jugar para Chile en el futuro”, aseguró el futbolista de 24 años en diálogo con AS.

“Tengo una muy buena relación con el país. Mi abuela nació en Chile, en una familia muy grande... Todavía sigo en contacto con mis primos, tías y toda mi familia por allá. La última vez que viajé a Chile fue en 2017. Quiero ir tan rápido como sea posible”, agregó.

Además, el mediocampista expresó su admiración por dos históricos de La Roja. “No tengo un jugador favorito, pero a los que siempre he seguido son Arturo Vidal y Alexis Sánchez”, comentó.

“Jugar un Mundial con la selección chilena es el sueño más grande que tengo”, concluyó Nils Reichmuth, quien registra cuatro goles y tres asistencias en 30 partidos disputados esta temporada en el fútbol suizo.