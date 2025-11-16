Una situación de emergencia médica se registró la tarde de este domingo en la comuna de Puente Alto, en el contexto de la jornada de elecciones presidenciales y parlamentarias de 2025. Pasadas las 15:00 horas, una electora que acudió a ejercer su derecho a voto experimentó el inicio de su trabajo de parto en las inmediaciones del local de votación ubicado en el Colegio Raúl Silva Henríquez.

La inesperada situación fue advertida por un ciudadano que circulaba por el sector. Según reportes de Chilevisión, la persona detuvo su vehículo al percatarse de que la mujer se encontraba visiblemente indispuesta en la vía pública, lo que desencadenó el aviso a los equipos de emergencia.

En pocos minutos, llegaron al lugar dotaciones de Bomberos de Puente Alto, voluntarios de la Cruz Roja y una ambulancia perteneciente al servicio municipal de salud. Los equipos especializados coordinaron rápidamente la asistencia en el punto donde se encontraba la electora.

Testigos del hecho señalaron que la mujer había cumplido previamente con su deber cívico en el recinto y se encontraba caminando en compañía de uno de sus hijos cuando comenzaron las contracciones más intensas. Familiares confirmaron posteriormente que la afectada se encuentra cursando su segundo embarazo.

El alcalde de Puente Alto, Matías Toledo, se trasladó al lugar de la emergencia y destacó la eficiencia y prontitud de la respuesta de los servicios locales. “Estaba la Cruz Roja, Seguridad Municipal y Bomberos. El equipo de salud no se demoró nada en llegar. Ella está bien”, señaló el jefe comunal tras ser informado de la situación de la paciente.

La madre de la afectada entregó detalles sobre cómo se intensificó el cuadro clínico, explicando que las contracciones se volvieron más fuertes justo después de que su hija subiera una escalera cercana al establecimiento educacional. “Cuando llegó acá le empezó a dar fuerte… tuvimos que llamar al tiro”, relató la familiar.

Luego de recibir la asistencia inicial y ser estabilizada por el personal médico presente, la mujer fue trasladada en la ambulancia municipal a un recinto hospitalario. En dicho centro asistencial continuará la atención necesaria para el proceso de parto.