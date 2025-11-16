;

Fue a votar, pero alguien con su mismo rut ya había votado por él: insólita situación en Arica

El hecho fue denunciado y quedó en manos de las autoridades para su investigación.

Juan Castillo

Nayadet Oyarzún

Agencia Uno

Agencia Uno

Un confuso incidente tuvo lugar en el norte del país, específicamente en Arica, en medio de las Elecciones Presidenciales 2025 en Chile.

Esto porque una persona que se había dirigido a votar en la Escuela América se encontró con una insólita situación: alguien con su mismo rut votó por él más temprano.

Según indicaron los encargados del recinto, el desconocido sujeto había pasado previamente presentando el mismo rut y el mismo nombre; solo la firma no coincidía.

Por lo mismo, se presentó una denuncia por presunta suplantación de identidad, y se le dio la posibilidad a la persona afectada a poder emitir igualmente su voto.

Este confuso caso quedó en manos de las autoridades para su investigación.

