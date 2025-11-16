Superó los 74 mil votos en las elecciones 2025: este fue el diputado con más sufragios en Chile (y los nombres que superaron los 30 mil apoyos)

Con el 81,98% de las mesas escrutadas, el Servel entregó un panorama preliminar que ya permite identificar a los candidatos a diputados que concentran mayor respaldo ciudadano en estas Elecciones 2025.

La jornada dejó ver un mapa político altamente competitivo, donde postulantes de Unidad por Chile, Chile Grande y Unido, Cambio por Chile y el Partido de la Gente figuran entre los preferidos del electorado.

Entre los nombres con fuerte presencia en las urnas destacan figuras con trayectoria parlamentaria y otros emergentes que sorprendieron por el volumen de votos alcanzado.

En los bloques oficialistas y opositores se repite la tendencia de respaldo a candidatos de alta exposición pública, mientras que algunos independientes o miembros de partidos más pequeños lograron un rendimiento mayor al proyectado.

Sobre los postulantes que superaron los 30 mil sufragios a su favor, de manera transversal, se observó un desempeño sólido de representantes de Unidad por Chile, donde compiten dirigentes consolidados como Raúl Soto (PPD), Ignacio Achurra (FA), Irací Hassler (PC) y Daniel Manouchehri (PS).

Por su parte, en Chile Grande y Unido, rostros como Diego Schalper (RN), Constanza Hube (UDI) y Jorge Alessandri (UDI) exhibieron votaciones que los mantienen bien posicionados para asegurar un escaño.

Mientras tanto, Cambio por Chile también se instala con fuerza en varias circunscripciones, especialmente con postulantes del Partido Republicano y aliados, entre ellos Álvaro Carter, Catalina del Real y José Antonio Kast Adriasola.

Los diputados con más votos

Recién pasada la mitad del conteo se confirma quiénes lideran la elección:Los dos candidatos más votados hasta ahora provienen de Unidad por Chile. En tercer lugar, pero también con una cifra altamente competitiva, aparece el independiente PDG, Cristian Contreras Radovic.

El segundo lugar lo ocupa Gonzalo Winter (FA), quien suma 84.732 votos, consolidándose como una de las figuras de mayor arrastre de la coalición. Y el primer puesto —hasta este corte— lo obtiene Daniel Manouchehri (PS), quien alcanza 90.709 sufragios, ubicándose como el diputado más votado del país en este avance del escrutinio.