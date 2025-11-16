;

Los humanos no votaron solos: los perros se robaron las miradas de las Elecciones Presidenciales 2025

En muchos de los centros de votación, los canes acompañaron a hacer más corta la espera.

Los humanos no votaron solos: los perros se robaron las miradas de las Elecciones Presidenciales 2025 / VICTOR HUENANTE

Revisa aquí nuestro minuto a minuto de las Elecciones Presidenciales en Chile 2025.

Este domingo, no solo hubo aglomeraciones y calor en los locales de votación de las Elecciones Presidenciales 2025. En muchos de los colegios y centros de sufragios, los humanos no fueron solos.

Muchos perros fueron hasta las mesas donde los ciudadanos fueron a elegir, en régimen de voto obligatorio, a las autoridades que detentarán el poder los próximos años. Varias de las imágenes corresponden a los animalitos que fueron al Estadio Nacional.

En Antofagasta, Brunito también jugó un rol clave en la tercera comisaría de Carabineros, aunque en otros menesteres.

Algunas imágenes:

16 DE NOVIEMBRE DEL 2025 / SANTIAGO Votantes del colegio Villa Maria Academy durante las elecciones presidenciales y parlamentarias de 2025. FOTO: CRISTOBAL RAMÍREZ/ AGENCIAUNO / Cristobal Ramirez/Agencia Uno

16 DE NOVIEMBRE DEL 2025 / SANTIAGO Votantes llegan con sus mascotas al Estadio Nacional, en la comuna de Ñuñoa, para participar en las elecciones presidenciales y parlamentarias de 2025. FOTO: VICTOR HUENANTE / AGENCIAUNO / VICTOR HUENANTE

16 DE NOVIEMBRE DEL 2025 / SANTIAGO Votantes llegan con sus mascotas al Duoc UC de Antonio Varas, en la comuna de Providencia, para participar en las elecciones presidenciales y parlamentarias de 2025. FOTO: VICTOR HUENANTE / AGENCIAUNO / VICTOR HUENANTE

16 DE NOVIEMBRE DEL 2025 / SANTIAGO Votantes llegan con sus mascotas al Duoc UC de Antonio Varas, en la comuna de Providencia, para participar en las elecciones presidenciales y parlamentarias de 2025. FOTO: VICTOR HUENANTE / AGENCIAUNO / VICTOR HUENANTE

16 DE NOVIEMBRE DEL 2025 / SANTIAGO Votantes llegan con sus mascotas al Duoc UC de Antonio Varas, en la comuna de Providencia, para participar en las elecciones presidenciales y parlamentarias de 2025. FOTO: VICTOR HUENANTE / AGENCIAUNO / VICTOR HUENANTE

