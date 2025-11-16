Los humanos no votaron solos: los perros se robaron las miradas de las Elecciones Presidenciales 2025
En muchos de los centros de votación, los canes acompañaron a hacer más corta la espera.
Revisa aquí nuestro minuto a minuto de las Elecciones Presidenciales en Chile 2025.
Este domingo, no solo hubo aglomeraciones y calor en los locales de votación de las Elecciones Presidenciales 2025. En muchos de los colegios y centros de sufragios, los humanos no fueron solos.
Muchos perros fueron hasta las mesas donde los ciudadanos fueron a elegir, en régimen de voto obligatorio, a las autoridades que detentarán el poder los próximos años. Varias de las imágenes corresponden a los animalitos que fueron al Estadio Nacional.
En Antofagasta, Brunito también jugó un rol clave en la tercera comisaría de Carabineros, aunque en otros menesteres.
Algunas imágenes:
