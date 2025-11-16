Se indignó con alusión a “Punta Paco”: Johannes Kaiser se trenzó en duro cruce tras su votación

Johannes Kaiser no aguantó. El candidato a La Moneda se trenzó en un complejo cruce justo a la salida de su local de votación.

Es que el postulante estaba con varios periodistas, respondiendo preguntas de la prensa. Eso hasta que una no le gustó.

Una interrogante que vino de la mano de Fernando Lasalvia, exfigura del extinto programa CQC, quien le consultó por Punta Peuco de una forma particular.

“¿Va a cumplir su promesa de campaña de hacer una cárcel ‘Punta Paco’ para los carabineros que hicieron abuso durante el estallido?”, le dijo.

Las palabras no le cayeron nada de bien al libertario, instante donde su cara cambió y arremetió contra el profesional. “Por favor, retírese, esto es una cuestión seria”, señaló.

Revisa aquí el momento