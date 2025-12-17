VIDEO. José Antonio Kast defiende vivir en La Moneda: “Es la casa de todos los chilenos”
El presidente electo respondió a las críticas y aseguró que instalarse en el palacio no es un lujo, sino una señal política de cercanía y austeridad.
El presidente electo, José Antonio Kast, salió a defender este miércoles su idea de residir en el Palacio de La Moneda durante su mandato, afirmando que se trata de una decisión personal, austera y coherente con su visión de gobierno, orientada a conocer de primera fuente los problemas cotidianos del país.
Desde una pauta realizada en San Miguel, este 17 de diciembre, el líder republicano abordó la controversia generada por la eventual mudanza a la sede del Ejecutivo y cuestionó el foco del debate.
“No veo cuál es la discusión que se puede generar si alguien libremente decide vivir dentro de lo que es la casa de La Moneda. Si esa es la casa de todos los chilenos”, señaló.
El mandatario electo sostuvo que vivir en el centro de Santiago permitiría una mayor cercanía con la realidad diaria de las personas y criticó la desconexión territorial de la élite política.
“Ojalá hoy se viviera a comprar un ministro fuera de la región metropolitana, fuera del sector céntrico o del barrio alto, para que ayude a solucionar los problemas”, afirmó.
Kast insistió en que su eventual residencia en La Moneda no implicaría gastos adicionales para el Estado ni modificaciones estructurale. “Vamos a tomar un rincóncito donde veremos nuestra vida personal y familiar”, dijo, reforzando la idea de una instalación simple y funcional. Consultado en tono distendido sobre si ya había elegido habitación, respondió: “Todo a su tiempo”.
