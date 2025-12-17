;

VIDEO. José Antonio Kast defiende vivir en La Moneda: “Es la casa de todos los chilenos”

El presidente electo respondió a las críticas y aseguró que instalarse en el palacio no es un lujo, sino una señal política de cercanía y austeridad.

Nelson Quiroz

17 DE DICIEMBRE DEL 2025 / SANTIAGO El Presidente electo José Antonio Kast participa en un encuentro con la alcaldesa de San Miguel, vecinos y comerciantes de la comuna. FOTO: VICTOR HUENANTE / AGENCIAUNO

17 DE DICIEMBRE DEL 2025 / SANTIAGO El Presidente electo José Antonio Kast participa en un encuentro con la alcaldesa de San Miguel, vecinos y comerciantes de la comuna. FOTO: VICTOR HUENANTE / AGENCIAUNO / VICTOR HUENANTE

El presidente electo, José Antonio Kast, salió a defender este miércoles su idea de residir en el Palacio de La Moneda durante su mandato, afirmando que se trata de una decisión personal, austera y coherente con su visión de gobierno, orientada a conocer de primera fuente los problemas cotidianos del país.

Desde una pauta realizada en San Miguel, este 17 de diciembre, el líder republicano abordó la controversia generada por la eventual mudanza a la sede del Ejecutivo y cuestionó el foco del debate.

ADN

17 DE DICIEMBRE DEL 2025 / SANTIAGO El Presidente electo José Antonio Kast participa en un encuentro con la alcaldesa de San Miguel, vecinos y comerciantes de la comuna. FOTO: VICTOR HUENANTE / AGENCIAUNO / VICTOR HUENANTE

“No veo cuál es la discusión que se puede generar si alguien libremente decide vivir dentro de lo que es la casa de La Moneda. Si esa es la casa de todos los chilenos”, señaló.

El mandatario electo sostuvo que vivir en el centro de Santiago permitiría una mayor cercanía con la realidad diaria de las personas y criticó la desconexión territorial de la élite política.

Revisa también

ADN

“Ojalá hoy se viviera a comprar un ministro fuera de la región metropolitana, fuera del sector céntrico o del barrio alto, para que ayude a solucionar los problemas”, afirmó.

Kast insistió en que su eventual residencia en La Moneda no implicaría gastos adicionales para el Estado ni modificaciones estructurale. “Vamos a tomar un rincóncito donde veremos nuestra vida personal y familiar”, dijo, reforzando la idea de una instalación simple y funcional. Consultado en tono distendido sobre si ya había elegido habitación, respondió: “Todo a su tiempo”.

Contenido patrocinado

&#039;Me pidió matrimonio bajo las estrellas. Estaba en mis planes volver a casarme. A mí me gustaría formar familia en un tiempo más y tener hijos&#039;

'Me pidió matrimonio bajo las estrellas. Estaba en mis planes volver a casarme. A mí me gustaría formar familia en un tiempo más y tener hijos'

Pamela Anderson: “Es una práctica el tener confianza al salir de casa con o sin maquillaje”

Pamela Anderson: “Es una práctica el tener confianza al salir de casa con o sin maquillaje”

Lyon La F habla de su momento en la música y revela que &#039;Comando Estelar&#039; estuvo un año guardada: &#039;Teníamos muchos proyectos&#039;

Lyon La F habla de su momento en la música y revela que 'Comando Estelar' estuvo un año guardada: 'Teníamos muchos proyectos'

Metallica, Guns N Roses, Nirvana y más: este es el listado de los 20 discos de rock clásico más vendidos el 2025

Metallica, Guns N Roses, Nirvana y más: este es el listado de los 20 discos de rock clásico más vendidos el 2025

Año nuevo 2026: ¿Dónde habrá shows de pirotecnia?

Año nuevo 2026: ¿Dónde habrá shows de pirotecnia?

Mariah Carey rompe un récord histórico en Billboard con &#039;All I Want for Christmas Is You&#039;

Mariah Carey rompe un récord histórico en Billboard con 'All I Want for Christmas Is You'

Latife Soto asegura que anticipó el triunfo de Kast y lanza inquietante advertencia relacionada con su gobierno: &#039;Lo dijimos antes&#039;

Latife Soto asegura que anticipó el triunfo de Kast y lanza inquietante advertencia relacionada con su gobierno: 'Lo dijimos antes'

El pueblo chileno imperdible para estas vacaciones: A menos de dos horas de Santiago y cuenta con playas y museos

El pueblo chileno imperdible para estas vacaciones: A menos de dos horas de Santiago y cuenta con playas y museos

¿Cómo evitar el estrés de fin de año? Consejos para sobrevivir Navidad y Año Nuevo

¿Cómo evitar el estrés de fin de año? Consejos para sobrevivir Navidad y Año Nuevo

Alerta de altas temperaturas: Cómo reconocer y prevenir un golpe de calor en niños y adultos mayores

Alerta de altas temperaturas: Cómo reconocer y prevenir un golpe de calor en niños y adultos mayores

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad