Horarios de supermercados en Elecciones 2025: hasta qué hora y qué locales están abiertos

Algunas cadenas atenderán pese a ser feriado irrenunciable.

Gonzalo Miranda

Este domingo 16 de noviembre se realizan las Elecciones Presidenciales y Parlamentarias 2025 en Chile.

La jornada democrática es un feriado obligatorio para malls, centros comerciales y strip centers que estén administrados por una misma razón social, por tanto, tendrán que cerrar sus puertas.

Revisa a continuación hasta qué hora atiendas las principales cadenas del rubro.

Horarios de supermercados en Chile por las Elecciones 2025

  • Santa Isabel: Revisa AQUÍ el listado de supermercados.
  • Líder: Revisa AQUÍ el listado de supermercados.
  • Unimarc: Revisa AQUÍ el listado de supermercados.
  • Jumbo: Revisa AQUÍ el listado de supermercados.
  • Tottus: Revisa AQUÍ el listado de supermercados.

