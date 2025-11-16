Horarios de supermercados en Elecciones 2025: hasta qué hora y qué locales están abiertos
Algunas cadenas atenderán pese a ser feriado irrenunciable.
Este domingo 16 de noviembre se realizan las Elecciones Presidenciales y Parlamentarias 2025 en Chile.
La jornada democrática es un feriado obligatorio para malls, centros comerciales y strip centers que estén administrados por una misma razón social, por tanto, tendrán que cerrar sus puertas.
Revisa a continuación hasta qué hora atiendas las principales cadenas del rubro.
Horarios de supermercados en Chile por las Elecciones 2025
- Santa Isabel: Revisa AQUÍ el listado de supermercados.
- Líder: Revisa AQUÍ el listado de supermercados.
