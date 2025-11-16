Conocida astróloga reveló hace rato pista de quién podría ganar finalmente en las Elecciones en Chile: “Tendencia a...”

Durante los últimos meses, distintos tarotistas, autodenominados videntes y guías espirituales se han aventurado con predicciones sobre las Elecciones 2025 en Chile, realizadas este domingo 16 de noviembre.

Dentro de esa amplia lista de nombres aparece la reconocida astróloga chilena Ángeles Lasso, quien también se la jugó cuando estuvo de invitada en el programas de TV Hay que decirlo.

“Es difícil, yo diría que en todo caso dada la energía de la serpiente va a estar bastante conflictiva la situación”, sostuvo la escritora.

“Se fijan que está muy dividida, no es que todos los de un sector son amigo, sino que todos son enemigos, nadie es amigo de nadie”, agregó.

“Siempre en la serpiente vamos a tener una mayor tendencia a lo femenino , porque la serpiente es femenina”, compartió frente al panel.

Eso sí, solo se trataría de una pista. “Está muy confuso, yo lo he estado investigando, pero un día me dice una cosa y otro, otra. No sé qué le pasa a los dioses que están confundidos”, concluyó la entendidad.

Elecciones 2025 en Chile: ¿Cuándo es la segunda vuelta?

La segunda vuelta de las Elecciones Presidenciales de Chile será el próximo 14 de diciembre de 2025, fecha en la que participará todo el electorado habilitado, ya que el voto es obligatorio.

En esta instancia decisiva se enfrentarán como candidatos Jeannette Jara y José Antonio Kast, quienes lideraron la primera vuelta y representan dos visiones opuestas del futuro político del país