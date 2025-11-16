;

Conocida astróloga reveló hace rato pista de quién podría ganar finalmente en las Elecciones en Chile: “Tendencia a...”

Revisa aquí lo que dijo Ángeles Lasso. “Nadie es amigo de nadie”, sostuvo.

Javier Méndez

Conocida astróloga reveló hace rato pista de quién podría ganar finalmente en las Elecciones en Chile: “Tendencia a...”

Durante los últimos meses, distintos tarotistas, autodenominados videntes y guías espirituales se han aventurado con predicciones sobre las Elecciones 2025 en Chile, realizadas este domingo 16 de noviembre.

Dentro de esa amplia lista de nombres aparece la reconocida astróloga chilena Ángeles Lasso, quien también se la jugó cuando estuvo de invitada en el programas de TV Hay que decirlo.

Revisa también:

ADN

“Es difícil, yo diría que en todo caso dada la energía de la serpiente va a estar bastante conflictiva la situación”, sostuvo la escritora.

“Se fijan que está muy dividida, no es que todos los de un sector son amigo, sino que todos son enemigos, nadie es amigo de nadie”, agregó.

“Siempre en la serpiente vamos a tener una mayor tendencia a lo femenino, porque la serpiente es femenina”, compartió frente al panel.

Eso sí, solo se trataría de una pista. “Está muy confuso, yo lo he estado investigando, pero un día me dice una cosa y otro, otra. No sé qué le pasa a los dioses que están confundidos”, concluyó la entendidad.

Elecciones 2025 en Chile: ¿Cuándo es la segunda vuelta?

La segunda vuelta de las Elecciones Presidenciales de Chile será el próximo 14 de diciembre de 2025, fecha en la que participará todo el electorado habilitado, ya que el voto es obligatorio.

En esta instancia decisiva se enfrentarán como candidatos Jeannette Jara y José Antonio Kast, quienes lideraron la primera vuelta y representan dos visiones opuestas del futuro político del país

Contenido patrocinado

Aguinaldo de Navidad, PGU y más: TODOS los bonos que se pagan antes de las fiestas de fin de año

Aguinaldo de Navidad, PGU y más: TODOS los bonos que se pagan antes de las fiestas de fin de año

&#039;Qué ordinariez más grande&#039;: Raquel Argandoña destroza las decoraciones navideñas

'Qué ordinariez más grande': Raquel Argandoña destroza las decoraciones navideñas

Guía de estilo: cómo elegir el vestido de fiesta que potencie tu belleza natural

Guía de estilo: cómo elegir el vestido de fiesta que potencie tu belleza natural

Las 5 mejores películas de Anne Hathaway para celebrar su cumpleaños 43

Las 5 mejores películas de Anne Hathaway para celebrar su cumpleaños 43

Sabrina Carpenter podría ser la nueva “Alicia” en una versión moderna del clásico de Lewis Carroll

Sabrina Carpenter podría ser la nueva “Alicia” en una versión moderna del clásico de Lewis Carroll

Paulina Nin reacciona y abandona estudio de &#039;Hay que decirlo&#039; tras incómoda pregunta de Pamela Díaz: &#039;No hablen de mí&#039;

Paulina Nin reacciona y abandona estudio de 'Hay que decirlo' tras incómoda pregunta de Pamela Díaz: 'No hablen de mí'

Un momento político y experimental: a 23 años de &#039;Riot Act&#039; de Pearl Jam

Un momento político y experimental: a 23 años de 'Riot Act' de Pearl Jam

¿The Killers en Chile?: La banda confirma regreso a Sudamérica para 2026

¿The Killers en Chile?: La banda confirma regreso a Sudamérica para 2026

Todas las integrantes de NewJeans regresan a ADOR

Todas las integrantes de NewJeans regresan a ADOR

Popular futbolista es descubierto por su pareja teniendo relaciones con otra mujer: Lo grabó, lo subió a redes y esta fue su reacción

Popular futbolista es descubierto por su pareja teniendo relaciones con otra mujer: Lo grabó, lo subió a redes y esta fue su reacción

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad