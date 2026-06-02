Día Mundial de la Bicicleta: Itaú libera más de 2.400 bicicletas gratis en Santiago (y así se activa el beneficio)

En el marco del Día Mundial de la Bicicleta, que se celebra cada 3 de junio, Banco Itaú anunció una inédita iniciativa para fomentar la movilidad sustentable en Santiago: liberar gratuitamente el uso de más de 2.400 bicicletas de la red Bike Itaú durante un mes completo.

El beneficio estará disponible entre el 3 y el 30 de junio para cualquier persona, sea o no cliente del banco. La medida permitirá activar un cupón gratuito con hasta cuatro viajes diarios de dos horas cada uno, durante 30 días desde su activación.

Para acceder al beneficio, las personas deberán descargar la aplicación Bike Itaú, registrarse y activar el cupón BIKEITAUGRATIS. Desde ese momento, comenzarán a correr los 30 días de uso gratuito del sistema.

Por ejemplo, si una persona activa el beneficio el 23 de junio, podrá utilizarlo sin costo hasta el 23 de julio, manteniendo las condiciones de hasta cuatro viajes diarios.

Actualmente, Bike Itaú cuenta con más de 175 mil usuarios registrados y supera los 4 millones de viajes realizados desde 2020. La red opera en cinco comunas del Gran Santiago, con 2.628 bicicletas operativas distribuidas en 199 estaciones.

La gerenta corporativa de Personas, Sostenibilidad y Marketing de Itaú, Marcela Jiménez, manifestó que “hoy abrimos las puertas para que cualquier persona, sea o no cliente del banco, viva esa experiencia durante un mes”.

Según la empresa, el sistema también ha contribuido a evitar más de 1.000 toneladas de CO₂ en los últimos cinco años, consolidándose como una alternativa para reducir emisiones, descongestionar la ciudad y promover hábitos más sustentables.