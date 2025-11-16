;

Resurge presagio de Latife Soto sobre fenómeno del “Cisne Negro” en las Elecciones 2025: adelantó tremenda sorpresa

Hace varias semanas atrás la guía espiritual explicó una teoría y qué podría pasar tras las nuevas votaciones de diciembre.

Javier Méndez

Resurge presagio de Latife Soto sobre fenómeno del “Cisne Negro” en las Elecciones 2025: adelantó tremenda sorpresa

Resurge presagio de Latife Soto sobre fenómeno del “Cisne Negro” en las Elecciones 2025: adelantó tremenda sorpresa / Captura

Luego de que comenzaran a conocerse los resultados de las Elecciones 2025 en Chile, también resurgieron las diversas predicciones que un sinfín de videntes lanzó durante los últimos meses.

Algunos estuvieron más acertados que otros. Por ejemplo, Vanny Acosta utilizó sus varitas doradas y anticipó que Jeannette Jara (PC) y José Antonio Kast (PRCH) avanzarían a la segunda vuelta.

Antes de eso, la conocida guía espiritual Latife Soto también adelantó que en las votaciones se presentaría el fenómeno del “Cisne Negro”.

“Ese fenómeno es que van a haber sorpresas, otros números”, señaló en el mes de octubre durante una de sus transmisiones en vivo junto a José Antonio Neme.

Ahí también señaló que dos hombres subirían y se instalarían como sorpresas.

Aquel presagio se podría vincular con el sorpresivo tercer lugar de Franco Parisi (PDG) y el cuarto puesto de Johannes Kaiser (PNL). Ambas cartas masculinas se impusieron a Evelyn Matthei (UDI), relegada al cuarto puesto.

Las encuestas dicen una cosa, pero en esas encuestas no está la gente que no dice nada. Hay mucha gente que está calladita”, explica a su amigo periodista el mes pasado.

Si bien no mencionó quién ganaría en segunda vuelta, sí indicó que llegaría “un gobierno diferente al que hay hoy”. Dicha administración lograría “mucho en temas de seguridad y economía”.

