God of War regresa con nueva aventura y una inesperada protagonista: conoce los detalles

Este martes, Sony llevó a cabo una nueva edición de su State of Play, instancia en la que presenta las principales novedades que llegarán a PlayStation 5 durante los próximos meses.

En esta oportunidad, la compañía japonesa, junto a Santa Monica Studio, sorprendió al anunciar un nuevo juego de la saga God of War.

Durante la presentación, que incluyó un extenso adelanto de su jugabilidad, se confirmó que Kratos no será el protagonista de esta nueva entrega. En su lugar, la historia estará centrada en su esposa, Faye, quien asumirá el papel principal en este nuevo título.

“La muerte tenía que haber sido el final, pero para la guerrera Laufey (Faye), esposa de Kratos, solo es el principio de una nueva aventura”, destacó Sony durante el evento.

God of War: Laufey fue el título encargado de cerrar el State of Play, con cerca de 20 minutos dedicados a mostrar su jugabilidad, mecánicas y nuevos desafíos que enfrentarán los jugadores.

Por ahora, Sony no ha anunciado una fecha de lanzamiento para el videojuego, que estará disponible exclusivamente para PlayStation 5.