El pasado viernes 14 de noviembre por la tarde, se cumplieron exactos cuatro años desde que la Selección de Fútbol Rusa disputó su último encuentro oficial y de paso, cayó por última vez.

Por el castigo que le aplicó FIFA y UEFA, el cuadro europeo está fuera de todo tipo de competición oficial, por lo que en las últimas temporadas solo se ha dedicado a jugar duelos amistosos.

Con el choque ante Chile, Rusia completaba 23 partidos sin saber de derrotas, pero se quedó en una impresionante racha de 22 sin conocer las caídas.

Se le apareció La Roja, la derrotó por 2-0, y recordó lo que era perder. Cosechó 15 triunfos y siete empates, terminando así un camino de muchos meses sin saber de derrotas.