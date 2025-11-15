;

VIDEO. Después de 10 partidos: el hito que marcó con La Roja con su victoria sobre Rusia

La Selección Chilena fue hasta Sochi para vencer a los europeos en su propia casa.

Gonzalo Miranda

La nueva generación de La Roja le ganó a Rusia en Sochi

Partido importante para que los nuevos jugadores que estamos acá empecemos a tener más confianza”, decía Iván Román tras el encuentro.

Este sábado, en lo que fue el penúltimo partido del 2025, la Selección Chilena de Fútbol cosechó un importante triunfo por 2-0 sobre Rusia en Sochi, encuentro marcado por los goles de Gonzalo Tapia y Ben Brereton Díaz.

Encuentro que no solo sirvió para sumar confianza en la “nueva era” de La Roja con miras al Mundial 2030, sino que además marcó un relevante precedente que más aplausos saca en la ANFP: se volvió a ganar fuera del país, después de 10 partidos.

La última vez que Chile se abrazó fuera de nuestras fronteras fue 22 de marzo del 2024, cuando La Roja derrotó a Albania 3-0 en Parma, Italia, en lo que fue el primer partido de Ricardo Gareca al mando del ‘equipo de todos’.

Desde aquel encuentro, pasaron 10 partidos fuera del país, incluida la Copa América 2024, donde solo se cosecharon empates y derrotas, en especial en el torneo de selecciones donde fue eliminado en la fase de grupos, además de quedar eliminado del Mundial 2026.

