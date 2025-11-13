Este viernes 14 de noviembre por la tarde, se cumplirán exactos cuatro años desde que la Selección de Fútbol Rusa disputó su último encuentro oficial.

Camino al Mundial de Qatar 2022, los rusos caían ante Croacia y quedaban en el segundo lugar del Grupo H, por lo que deberían enfrentar a Polonia en el repechaje mundialista para la Copa del Mundo que, meses más tarde, ganaría Argentina.

La historia diría que, unas semanas más tarde, Rusia escalaría un conflicto bélico con Ucrania, y sin tener nada que ver, el fútbol una vez más salió perjudicado por temas políticos.

¿Por qué Rusia está “castigada” por FIFA y UEFA?

Oficialmente, un 24 de febrero del 2022, las tropas militares de rusas, impulsadas por su presidente, Vladímir Putin, comenzaron una invasión a Ucrania que ya venía advertida en los últimos meses.

Cuatro días más tarde, es decir, el 28 de febrero, un infalible comunicado golpeó al fútbol ruso: “el mundo del fútbol está totalmente unido y se solidariza con el pueblo ucraniano”, escribieron en conjunto la FIFA y la UEFA.

Con ello, la Selección de Fútbol Rusa quedó imposibilitada de disputar el repechaje mundialista ante Polonia, mientras que el Spartak Moscú fue eliminado de la UEFA Europa League en la llave de octavos de final.

De ahí en más, ni la Selección Rusa, ni los equipos de su federación, pudieron participar en competiciones oficiales tanto de la FIFA, como de la UEFA, por lo que el combinado ruso solo tuvo que remitirse a verse las caras con selecciones menores.

Sus últimos antecedentes son, precisamente, ante rivales menores de nuestro continente: goleó a Bolivia (3-0) y empató hace unos días ante Perú (1-1), previo al choque con La Roja de este sábado en Sochi.