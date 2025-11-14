;

Alarma en Palestino: pierden a una de sus figuras para la recta final del Campeonato Nacional

El cuadro “árabe” pierde a un titular indiscutido, que podría ser clave en su lucha por clasificar a torneos internacionales.

Se acerca el final del Campeonato Nacional 2025 y, salvo en la definición del campeón, todos los frentes están más apretados que nunca.

Uno de ellos es la lucha por torneos internacionales, donde Palestino está metido y con una buena posibilidad de ir a Copa Sudamericana y, si se dan algunos resultados, también podría optar a un cupo en Copa Libertadores.

Por lo mismo, en los “árabes” lamentan la sensible baja de Sebastián Pérez, su arquero titular, quien sufrió una lesión que lo dejará sin jugar por lo que resta del torneo.

Según pudo saber ADN Deportes, el “Zanahoria” tuvo que ser operado de una fractura en el cúbito de su brazo derecho. Tal como informó el club en sus redes sociales, la cirugía fue un éxito.

En lo que va de 2025, Pérez ha jugado 41 partidos con Palestino entre Liga de Primera, Copa Chile y Copa Sudamericana, en los que ha concedido 56 goles y mantenido su valla invicta en 9 ocasiones.

