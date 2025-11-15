;

Maduro ordena “vigilia permanente” en seis estados ante ejercicios militares de EE.UU. en Trinidad y Tobago

El presidente venezolano calificó los ejercicios como “irresponsables” y denunció que son “maniobras amenazantes”.

Nelson Quiroz

Getty Images

Getty Images / Jesus Vargas

El presidente venezolano Nicolás Maduro elevó este sábado el tono frente a Estados Unidos al ordenar una “vigilia y marcha permanente” en seis estados del oriente del país, luego de que Washington confirmara la reanudación de ejercicios militares conjuntos con Trinidad y Tobago.

La instrucción, dada durante un acto público en Caracas, incluye la movilización coordinada de fuerzas civiles, militares y policiales en Bolívar, Delta Amacuro, Monagas, Anzoátegui, Nueva Esparta y Sucre, este último a pocas millas del archipiélago trinitense.

Getty Images / FEDERICO PARRA

Maduro calificó los ejercicios como “irresponsables” y denunció que Trinidad y Tobago presta sus aguas a “maniobras amenazantes” en contra de Venezuela.

Aunque llamó a evitar provocaciones, pidió mantener un despliegue constante “con fervor patriótico” y aseguró que el país no se dejará intimidar por “los barcos imperialistas”. Además, cuestionó que Estados Unidos pretenda “invadir y bombardear a un pueblo cristiano”, mientras presidía la juramentación de los Comités Bolivarianos de Base Integral, estructuras de movilización chavista.

La orden del mandatario llega en un momento de máxima tensión con Washington. El viernes, el Gobierno trinitense confirmó que la Marina de Guerra estadounidense retomará ejercicios con la Fuerza de Defensa Trinitense, intensificando operaciones en el Caribe hasta el 21 de noviembre.

Paralelamente, Estados Unidos ha incrementado su presencia militar en la región con buques de guerra, el portaaviones USS Gerald Ford, aviones F-35 y miles de soldados, bajo el marco de la operación “Lanza del Sur”, enfocada en combatir el narcotráfico.

Caracas sostiene que esta expansión militar busca “sembrar un conflicto” y presiona directamente a Venezuela y Colombia. La preocupación creció luego de que CBS News informara que altos mandos norteamericanos entregaron nuevas opciones al presidente Donald Trump para eventuales operaciones en territorio venezolano. Aunque el mandatario estadounidense dijo no prever una guerra, afirmó que ya tomó una decisión sobre los próximos pasos en relación con la crisis y recalcó que el despliegue apunta a detener el flujo de drogas.

Venezuela mantiene desde hace tres meses un estado de alerta permanente, temiendo que estos movimientos militares puedan derivar en acciones directas sobre su territorio.

