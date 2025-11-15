¿Cruza la vereda? El cuestionado jugador de Colo Colo que buscaría fichar la UC para el 2026

A Universidad Católica le restan solo tres fechas para cerrar el Campeonato Nacional 2025, donde tiene la primera opción de quedarse con el “Chile 2″ de la próxima edición de la Copa Libertadores.

Mientras el equipo dirigido por Daniel Garnero prepara sus últimas tres “finales”, la dirigencia ya trabaja en la búsqueda de posibles refuerzos y tendría en carpeta a un cuestionado jugador de Colo Colo.

Se trata de Sebastián Vegas, quien termina su préstamo en los albos a final de año, y aunque tiene una opción de compra desde Monterrey, todo indica que abandonará el Estadio Monumental.

En ese escenario, según informó DSports Chile, la UC buscaría el fichaje de Vegas de cara a la temporada 2026. El elenco cruzado está en la búsqueda de un central zurdo y uno de los principales apuntados es el zaguero de 28 años.

Otro de los nombres que maneja el cuadro precordillerano es el de Nicolás Díaz, quien jugó en Unión Española durante el primer semestre del año y hoy milita en el Puebla de México.