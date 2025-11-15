Este es el equipo más popular de Chile, según nueva encuesta nacional: así quedaron Colo Colo, la U y la UC

La Fundación Fútbol Club, organización sin fines de lucro dedicada a “promover un fútbol más transparente, participativo y conectado con la comunidad”, dio a conocer los resultados de la segunda edición de su estudio “Radiografía Digital del Fútbol en Chile”.

La encuesta abordó diversas temáticas, como el club más popular del país, el mejor jugador y técnico chileno de la historia, además la situación actual del balompié criollo.

Respecto a los equipos con mayor popularidad, Colo Colo se mantuvo como el equipo con mayor adherencia, doblando los números de Universidad de Chile.

Los albos sumaron un 45,4% de las preferencias, mientras la U alcanzó un 22,4 y Universidad Católica el 9,7. Más atrás, se ubicaron otros clubes como Santiago Wanderers (3%), Cobreloa (2,6%), Deportes Concepción (2,1%) y Unión Española (1,6%).

El mejor jugador y técnico de la historia de Chile

Tal como en la primera edición, Elías Figueroa fue considerado como el mejor futbolista chileno de la historia, por encima de Arturo Vidal.

El otrora defensa nacional obtuvo el 40,4% de las preferencias, mientras que el “King” alcanzó un 22,8%. Más atrás aparecen Marcelo Salas (9,8%), Alexis Sánchez (6,8%), Claudio Bravo (5,8%), Carlos Caszely (5,1%), Iván Zamorano (4,2%) y Leonel Sánchez (3,8%).

En tanto, Manuel Pellegrini arrasó como el mejor DT nacional con el 53,8%. El “Ingeniero” superó a otros reconocidos nombres como Fernando Riera (13,2%), José Sulantay (11%) y Nelson Acosta (6,0%).

Por otro lado, un 25,4% consideró “muy mal” el estado del fútbol chileno, mientras que un 65,5% de los encuestados se sigue apuntando a la ANFP como el principal responsable del mal momento del balompié nacional.