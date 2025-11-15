“A veces uno se replantea si está en el lugar correcto”: El potente desahogo de Nicolás Córdova tras el triunfo de Chile ante Rusia

El entrenador de la selección chilena, Nicolás Córdova, analizó el triunfo de este sábado por 2-0 ante Rusia, en un amistoso correspondiente a la fecha FIFA de noviembre, y realizó un potente desahogo tras las críticas que ha recibido desde la eliminación de La Roja en el Mundial Sub 20.

“Creo que uno de los ítems que mejor funcionó fue la parte defensiva. El equipo estuvo súper organizado y muy agresivo. Habíamos estudiado que ellos tienen gran juego interior y tratamos de poner más gente por dentro", comenzó declarando el DT en conferencia de prensa.

En esa línea, apuntó que “sabíamos también que en esas recuperaciones podíamos hacer mucho daño y así fue. En dos presiones muy bien articuladas ellos dejaron espacios y pudimos concretar. Muy contento por lo que hicieron los jugadores, creo que se está armando un lindo grupo. Si bien el partido fue muy parejo, hicimos un buen partido para merecer esta victoria”.

Respecto a la importancia de la victoria, Córdova señaló que “competir a este nivel es súper importante, que aparezcan jugadores. Una de las cosas a mí me encomendaron en estos cinco partidos es darle continuidad a un grupo de jugadores más jóvenes de los que teníamos por obvias razones: lo siguiente que viene son las Clasificatorias del 2030″.

“Por lo tanto, hay que jugar la mayor cantidad de partidos en las fechas FIFA, darle continuidad al grupo y ojalá se sumen más jugadores jóvenes. Hay que darle continuidad al proyecto de juveniles, que aunque a veces pareciera que está todo mal, no está tan mal, créanme. Y sobre todo dejarle al técnico que venga el próximo año jugadores de dónde agarrarse para poder empezar el proceso como corresponde”, continuó.

Asimismo, remarcó que uno de los principales objetivo de este proceso es “poder clasificar al Mundial del 2030, que es lo que todos queremos. Todos estamos focalizados en eso, no en otra cosa. Cuando hablamos de las Sub 20 o Sub 17, esos jugadores van a tener 24-25 años en el 2030. Son jugadores que deberían estar en condiciones de jugar el Mundial”.

El desahogo de Nicolás Córdova

Consultado sobre su trabajo en La Roja, el jefe técnico de las selecciones juveniles sostuvo que "nosotros estamos muy bien, siempre hemos estado bien. A veces es muy triste escuchar y leer cosas como las que han salido, sobre todo porque se hace mucho daño a muchas personas”.

“Yo siempre he dicho, si me critican por la parte futbolística, bien... Llevo 18 años como jugador profesional, 11 años como entrenador, entiendo perfectamente de qué se trata esto. Pero mentir y calumniar personas... Creo que lo que se ha hecho conmigo, con Ariel (Leporati) y Sebastián (Miranda), se ha dicho tantas cosas y eso ha sido muy injusto", continuó.

“A veces uno se replantea si está en el lugar correcto o no, son cosas que te pueden hacer tambalear, ni siquiera si ganar o perder un partido, eso es parte de nuestra vida, pero hay cosas que la gente no dimensiona. Tira la bomba o tira algo que le dijeron, que parece que escuchó, que parece que vio y terminan pasando estas cosas”, insistió.

Finalmente, Córdova remarcó que “sé en el lugar que estoy, tener este escudo aquí es muy demandante, es muy pesado y nada... Estamos haciendo algo que seguramente en un futuro va a traer muchos frutos”.