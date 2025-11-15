;

VIDEO. Elecciones 2025 ya comenzaron: chilenos en el extranjero abren la jornada con los primeros votos desde Nueva Zelanda

En Wellington y Auckland se desarrollan las primeras mesas de votación del proceso presidencial, mientras las autoridades recuerdan horarios, documentos válidos y cómo revisar el local de votación en Chile.

Nelson Quiroz

09:51

La jornada electoral de las Elecciones Presidenciales y Parlamentarias 2025 ya comenzó oficialmente… al otro lado del mundo. Tal como establece la normativa del Servel, los primeros votos se emitieron este domingo en Nueva Zelanda, donde los chilenos residentes acudieron desde temprano a los dos locales habilitados en Wellington y Auckland.

En contacto con Radio ADN, César Olavarría, chileno residente en la isla sur, relató su experiencia al ser uno de los primeros votantes del proceso.

ADN

“Viajé desde la isla sur a Wellington para poder votar. El pasaje me costó unos 500 dólares, pero hay que ser patriota”, señaló. Explicó que el viaje, de cerca de 50 minutos en avión, se convirtió en su forma de mantener el vínculo con Chile.

Olavarría también comentó que casi terminó como vocal: “Casi me dejan de vocal, pero pude zafar porque tenía que regresar más tarde”, dijo. El votante aseguró que el proceso fue rápido y ordenado: “Un solo voto, un minuto y listo”.

Desde Nueva Zelanda, donde la diferencia horaria adelanta la jornada electoral, las autoridades recordaron que estos comicios solo consideran el voto presidencial para los residentes en el extranjero.

Elecciones en Chile

Mientras los primeros sufragios se registran fuera del país, en Chile los electores se preparan para acudir masivamente a las urnas. El Servel reiteró los principales puntos para una votación informada.

El local de votación, mesa asignada y posición en el padrón pueden revisarse en consulta.servel.cl, ingresando el RUN sin puntos y con guion. También está disponible la línea telefónica 600 6000 166.

Las mesas abrirán a las 08:00 y funcionarán hasta las 18:00, tanto dentro como fuera de Chile. No obstante, si al cierre existe alguien esperando para votar, la mesa deberá mantenerse abierta hasta atenderlo.

Para sufragar, basta con presentar cédula de identidad o pasaporte, incluso vencidos, siempre que la fecha de expiración sea dentro de los últimos 12 meses.

