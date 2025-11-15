Tras decirle “loca” y “resentida social”: falsa “prima hermana” de Jeannette Jara pide disculpa por video viral

En los últimos días, se viralizó un video en el que una mujer, que se identificaba a sí misma como Adriana Vargas Jara, afirma ser prima hermana de la candidata presidencial 2025 Jeannette Jara.

“¿Cómo era ella en la niñez?“, le preguntan en el registro. “Era Loca, rayaba la papa, era resentida social”, aseguró. “Siempre quería tener lo que no era de ella (...) yo no votaría por ella”, sostuvo.

El asunto no quedó ahí, ya que el comando de la carta oficialista anunció acciones legales por la “grave difamación” ad portas de la jornada clave que se vivirá este domingo 16 de noviembre.

“Lamentamos enfrentar nuevamente un acto de desinformación difundido por redes sociales con el fin de perjudicar la credibilidad de la candidata”, dice parte del comunicado.

Claro que en medio de la polémica también salió a hablar la mujer protagonista del viral. Ofreció sus disculpas y señaló que solo se trataba de una broma.

“Pido mil disculpas por la humorada que se provocó y que nunca pensé que le iba a causar tanto daño a la señora Jeannette”, dijo ahora la mujer en un breve video que también apareció en redes.

Ahí aseguró que se trataba de “una humorada” y que no sabía cómo se había filtrado el registro en internet. “Yo reconozco que no fue con mala intención. Solo era hacer humor porque los chilenos necesitamos harto humor en este tiempo. Gracias”, cerró con actitud seria.

Mira el video a continuación :