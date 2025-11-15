Apoyos cruzados: la división en la Familia Piñera irrumpe a horas de la elección presidencial

A horas de elecciones presidenciales y parlamentarias 2025, la familia Piñera volvió a quedar al centro del debate político tras una inédita muestra de división interna.

Este sábado, José Piñera —exministro del Trabajo y artífice del sistema de AFP— anunció públicamente su respaldo a José Antonio Kast, marcando distancia con el apoyo que otros miembros del clan han manifestado hacia la candidata Evelyn Matthei.

“Votaré mañana contento, muy contento, por mi buen amigo José Antonio Kast. Viva Chile”, escribió en redes sociales, acompañado de una fotografía del líder republicano junto a su esposa.

El economista, que desde hace años mantiene una estrecha relación con Kast, ha sido uno de sus respaldos más consistentes. Incluso, el propio candidato aseguró en 2018 que lo nombraría ministro de Hacienda en un eventual gobierno.

Votaré mañana contento, muy contento, por mi buen amigo @joseantoniokast.



Viva Chile✌️🇨🇱 pic.twitter.com/Zs7iD7eKW4 — José Piñera (@josepinera) November 15, 2025

El gesto contrasta con lo ocurrido en paralelo en Providencia, donde Evelyn Matthei compartió un desayuno con la ex Primera Dama Cecilia Morel y su hija Cecilia Piñera Morel, quienes reiteraron públicamente su apoyo a la abanderada.

Morel destacó su trayectoria, su capacidad de trabajo y el vínculo histórico entre ambas familias. “Ella demuestra ese compromiso con Chile que me recuerda a Sebastián”, afirmó, en alusión al fallecido expresidente.