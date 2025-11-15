;

Elecciones 2025 en Chile: quiénes son todos los candidatos a diputados en la región Metropolitana

Revisa aquí nombres que estarán en las papeletas de cada uno de los distritos.

Javier Méndez

Las Elecciones Presidenciales y Parlamentarias 2025 de este domingo 16 de noviembre marcarán un nuevo escenario político en el país, y la región Metropolitana será una de las zonas clave debido a su alta concentración de electores.

A la par de la votación de Presidente y de senadores en las regiones donde corresponde renovar el cargo, los electores también deberán marcar sus preferencias para definir a quienes integrarán la Cámara de Diputadas y Diputados.

En la RM, con sus siete distritos, se elegirán 47 diputados. Esa cifra representa aproximadamente el 30 % del total de escaños de la Cámara de Diputadas y Diputados, que está compuesta por 155 miembros.

Distrito 8 (Colina; Lampa; Pudahuel; Quilicura; Til Til; Cerrillos; Estación Central; Maipú) - 8 cupos

Verdes, Regionalistas y Humanistas (Lista B)

  • Cesar Leiva Rubio (Independiente – Acción Humanista)
  • Carlos Astudillo Ulloa (Independiente – Acción Humanista)
  • Javier Ibarra Reyes (Acción Humanista)
  • Guillermo Flores Contreras (Federación Regionalista Verde Social)
  • Christian Vittori Muñoz (Federación Regionalista Verde Social)
  • David Quezada Gomez (Federación Regionalista Verde Social)
  • Erica Velasquez Montenegro (Independiente – Federación Regionalista Verde Social)
  • Jaime Cayuqueo Zambrano (Independiente – Federación Regionalista Verde Social)

Unidad por Chile (Lista C)

  • Ruben Oyarzo Figueroa (Partido Radical de Chile)
  • Viviana Soledad Delgado Riquelme (Partido Liberal de Chile)
  • Cristopher Valdivia Olate (Partido Liberal de Chile)
  • Gustavo Gatica Villarroel (Independiente – Partido Comunista de Chile)
  • Marcos Barraza Gomez (Partido Comunista de Chile
  • Claudia Atenas Soza (Partido Demócrata Cristiano)
  • Juan Carlos Valdivia Lena (Independiente – Partido Demócrata Cristiano)
  • Tatiana Urrutia Herrera (Frente Amplio)
  • Claudia Mix Jimenez (Frente Amplio)

Izquierda Ecologista Popular Animalista y Humanista (Lista D)

  • Elisa Andrea Rojas Herrera (Independiente – Partido Humanista)
  • Maria Teresa Alvarez Aguilar (Partido Humanista)
  • Maximo Quitral Rojas (Independiente – Partido Humanista)
  • Rossana Del Pilar Tarsetti Guajardo (Independiente – Partido Humanista)
  • Pablo Andres Morales Montoya (Independiente – Partido Humanista)
  • Yessenia Lia Crisostomo Valenzuela (Independiente – Partido Humanista)
  • Richard Tapia Fuentes (Independiente – Partido Humanista)
  • Amauri Alen Quilaleo Valencia (Independiente – Partido Humanista)

Partido de Trabajadores Revolucionarios (Lista F)

  • Francisco Vladimir Flores Cobo

Partido de la Gente (Lista I)

  • Cristian Contreras Radovic
  • Leyla Massiel Jara Lopez
  • Richard Matta Parra
  • Lucy Muñoz Marticorena
  • Sandra Luz Vergara Castro
  • Felix Enrique Molina Riquelme
  • Jacqueline Patricia Alarcon Borquez
  • Andres Henriquez Riquelme

Chile Grande y Unido (Lista J)

  • Jorge Galdames Horostica (Demócratas Chile)
  • Gonzalo Egas Pourailly (Demócratas Chile)
  • Elizabeth Carrasco Urrutia (Demócratas Chile)
  • Rosa Oyarce Suazo (Renovación Nacional)
  • Cesar Vega Lazo (Renovación Nacional)
  • Nataly Ortuzar Mendez (Renovación Nacional)
  • Sebastian Keitel Rondon (Independiente – UDI)
  • Beatriz Lagos Campos (UDI)
  • Mario Olavarria Rodriguez (UDI)

Cambio por Chile (Lista K)

  • Agustin Romero Leiva (Partido Republicano de Chile)
  • Enrique Bassaletti Riess (Independiente – Partido Republicano de Chile)
  • Catherine Cebulj Navarrete (Partido Republicano de Chile)
  • Enrique Muñoz Lagos (Partido Social Cristiano)
  • Felipe Corvalan Destefani (Partido Social Cristiano)
  • Italo Omegna Vergara (Partido Nacional Libertario)
  • Anita Escobar Gattas (Independiente – Partido Nacional Libertario)
  • Juan Carlos Gomez Escobar (Partido Nacional Libertario)
  • Pier Karlezi Hazleby (Partido Nacional Libertario)

Distrito 9 (Conchalí; Huechuraba; Renca; Cerro Navia; Lo Prado; Quinta Normal; Independencia; y Recoleta) - 7 cupos

Verdes, Regionalistas y Humanistas (Lista B)

  • Alejandra Perez Espina (Acción Humanista)
  • Ariel Mateluna Mateluna (Independiente – Acción Humanista)
  • Waleska Ubierna Navarro (Acción Humanista)
  • Jose Luis Villagran Barahona (Independiente – Acción Humanista)
  • Paola Cadiz Nuñez (Federación Regionalista Verde Social)
  • Evelyn Farias Ailio (Independiente – Federación Regionalista Verde Social)
  • José Sepúlveda Zelada (Independiente – Federación Regionalista Verde Social)

Unidad por Chile (Lista C)

  • Andres Giordano Salazar (Frente Amplio)
  • Leonardo Jofre Rios (Frente Amplio)
  • Boris Barrera Moreno (Partido Comunista de Chile)
  • Carola Rivero Canales (Partido Socialista de Chile)
  • Cesar Valenzuela Maass (Partido Socialista de Chile)
  • Sandra Gonzalez Zamorano (Independiente – Partido Por la Democracia)
  • Carlos Cuadrado Prats (Partido Por la Democracia)

Izquierda Ecologista Popular Animalista y Humanista (Lista D)

  • Amelia Del Carmen Gallegos Ramirez (Partido Humanista)
  • Viviana Montecinos Suazo (Independiente – Partido Humanista)
  • Adrian Antonio Lizama Barra (Independiente – Partido Humanista)
  • Juan Andres Pino Madrid (Independiente – Partido Humanista)
  • Sergio Enrique Flores Ramirez (Independiente – Partido Humanista)
  • Ester Barrientos Vargas (Independiente – Partido Humanista)
  • Luis Alberto Donoso Uribe (Independiente – Partido Humanista)

Partido Alianza Verde Popular (Lista G)

  • Manuel Enrique Muñoz Palacios
  • Xuxa Alvarez Fernandez
  • Jose Guillermo Rojas Inostroza
  • Isabel Palma Palma
  • María Elena Valenzuela Pino
  • Lorenzo Lepin Araneda
  • Daniel Eduardo Canto Gonzalez
  • Roberto Lobos Villaseca

Partido de la Gente (Lista I)

  • Tamara Alejandra Ramirez Ramirez
  • Andres Rigoberto Caceres Bravo
  • Pamela Del Transito Amaro Araya
  • Francisco Javier Lizana Donoso
  • Cesar Abraham Suay Jerez
  • María Soledad Liempan Apeleo
  • Crescencio Alberto Lopez Perez
  • Christopher Elias Yañez Leal

Chile Grande y Unido (Lista J)

  • Guillermo Ramirez Diez (UDI)
  • Jose Miguel Gonzalez Zapata (UDI)
  • Erika Olivera De La Fuente (Demócratas Chile)
  • Veronica Montecinos Ortiz (Demócratas Chile)
  • Aldo Duque Santos (Independiente – Renovación Nacional)
  • María Elena Barco Sanchez (Renovación Nacional)
  • Felipe Vidal Cuevas (Independiente – Evópoli)
  • Juan Manuel Santa Cruz Campaña (Evópoli)

Cambio por Chile (Lista K)

  • Jose Carlos Meza Pereira (Partido Republicano de Chile)
  • Macarena Garcia-Huidobro Llort (Partido Republicano de Chile)
  • Javiera Rodriguez Pascual (Partido Republicano de Chile)
  • Maximiliano Murath Mansilla (Partido Nacional Libertario)
  • Margarita Garrido Acevedo (Partido Nacional Libertario)
  • Valeska Oyarce Peña (Partido Social Cristiano)
  • Alberto Seguel Mena (Partido Social Cristiano)
  • Carolina Garate Vergara (Partido Social Cristiano)

Distrito 10 (Ñuñoa; Providencia; Santiago; Macul; San Joaquín, y La Granja) - 8 cupos

Verdes, Regionalistas y Humanistas (Lista B)

  • Francisco Estevez Valencia (Independiente – Acción Humanista)
  • Gloria Carolina Perez Sepulveda (Independiente – Acción Humanista)
  • Claudia Ruiz Montecino (Independiente – Acción Humanista)
  • Luis Mariano Rendon Escobar (Independiente – Acción Humanista)
  • Claudia Ruz Rothen (Federación Regionalista Verde Social)
  • Antonio Arriagada Jure (Independiente – Federación Regionalista Verde Social)
  • Javiera Gonzalez Arenas (Federación Regionalista Verde Social)
  • Katherine Perez Contreras (Independiente – Federación Regionalista Verde Social)
  • Marcia Soto Diaz (Independiente – Federación Regionalista Verde Social)

Unidad por Chile (Lista C)

  • Gonzalo Winter Etcheberry (Frente Amplio)
  • Emilia Schneider Videla (Frente Amplio)
  • Lorena Fries Monleon (Frente Amplio)
  • Alejandra Placencia Cabello (Partido Comunista de Chile)
  • Iraci Hassler Jacob (Partido Comunista de Chile)
  • Fernanda Villegas Acevedo (Partido Socialista de Chile)
  • Ana Maria Hernandez San Martin (Partido Demócrata Cristiano)
  • Helia Molina Milman (Partido Por la Democracia)
  • Jose Toro Kemp (Partido Por la Democracia)

Izquierda Ecologista Popular Animalista y Humanista (Lista D)

  • Celeste Jimenez Riveros (Independiente Partido Humanista)
  • Alfredo Grossi Robles (Independiente – Partido Humanista)
  • Daniela King Reyes (Independiente – Partido Humanista)
  • Gary Javier Nuñez Ordoña (Partido Humanista)
  • Jorge Palma Acuña (Independiente – Partido Humanista)
  • Matias Jorge Reyes Vargas (Independiente – Partido Humanista)
  • Carolina Venegas Rivera (Independiente – Partido Humanista)
  • Ibar Nicolas Zepeda Alcota (Partido Humanista)

Partido de Trabajadores Revolucionarios (Lista F)

  • Dauno Totoro Navarro
  • Joseffe Tamara Caceres Torres
  • Fabian Ernesto Puelma Muller
  • Barbara Belen Brito Carrasco
  • Yuri Ernesto Peña Jimenez
  • Valeria Paz Yañez Alvarez
  • Julio Humberto Mancilla Maraboli
  • Claudia Andrea Tassara Ruilova
  • Yamila De Lourdes Martinez Urrutia

Partido Alianza Verde Popular (Lista G)

  • Nicol Aguilera Ortiz
  • Hector Soto Gallardo
  • Sofia Mariela Gonzalez Peralta
  • Catalina Militza Duran Chanan
  • Cesar Lorca Hidalgo
  • Nella Reyes Vallejos
  • Jessica Saint-Pierre Collado
  • Belen Jesus Carvajal Zuñiga
  • Andres Urzua Corvalan

Partido de la Gente (Lista I)

  • Karen Osorio Muñoz
  • Gianny Contenla Ojeda
  • Alejandra Jara Quiroz
  • Andrea Del Pilar Herrera Cachaña
  • Barbara Molina Silva
  • Francisca Andrea Acevedo Leon
  • Betzabe Patricia Vigorena Nuñez
  • Jasmin Nicole Osorio Cesped
  • Francisco Javier Patiño Tobar

Chile Grande Y Unido (Lista J)

  • Jorge Alessandri Vergara (UDI)
  • Macarena Zarhi Cordero (Independiente – UDI)
  • Maria Jesus Schwerter Cabezas (UDI)
  • Juan Pablo Saez Rey (Independiente – Demócratas)
  • Vicente Almonacid Heyl (Independiente – Demócratas)
  • Sandra Solimano Latorre (Independiente – Demócratas)
  • Maria Luisa Cordero Velasquez (Independiente – Renovación Nacional)
  • Johanna Olivares Gribbell (Renovación Nacional)
  • Francisco Orrego Gutierrez (Renovación Nacional)

Cambio por Chile (Lista K)

  • Hans Marowski Cuevas (Partido Nacional Libertario)
  • Leticia Araya Ahumada (Partido Nacional Libertario)
  • Franco Frias Gutierrez (Partido Nacional Libertario)
  • Evelyn Hernandez Flores (Partido Nacional Libertario)
  • Jean Bonvallet Setti (Independiente – Partido Social Cristiano)
  • Gino Lorenzini Barrios (Independiente – Partido Social Cristiano)
  • Matias Bellolio Merino (Partido Republicano De Chile)
  • Abigail Aburto Cardenas (Partido Republicano De Chile)
  • José Antonio Kast Adriasola (Partido Republicano De Chile)

Distrito 11 - Las Condes; Vitacura; Lo Barnechea; La Reina; Peñalolén - 6 cupos

Verdes, Regionalistas y Humanistas (Lista B)

  • Tomas Hirsch Goldschmidt (Acción Humanista)
  • Elizabeth Contreras Becerra (Independiente – Acción Humanista)
  • Catalina Vidal Mendez (Acción Humanista)
  • Pedro Davis Urzua (Independiente – Acción Humanista)
  • Myriam Meza Ancaten (Acción Humanista)
  • German Rojas Volmar (Federación Regionalista Verde Social)
  • Melina Gianelli Altamirano (Federación Regionalista Verde Social)

Unidad por Chile (Lista C)

  • Rodrigo Alfonso Rettig Vargas (Partido Liberal de Chile)
  • Marcela Hevia Cubillos (Independiente – Partido Liberal de Chile)
  • Constanza Schonhaut Soto (Frente Amplio)
  • Isidora Alcalde Egaña (Frente Amplio)
  • Cindy Solis Ibarra (Independiente – Partido Por la Democracia)
  • Maria Ester Olea Rodriguez (Partido Radical de Chile)
  • Cecilia Celis Ahumada (Partido Demócrata Cristiano)

Izquierda Ecologista Popular Animalista y Humanista (Lista D)

  • Nelson Nicolas Peña Gallardo (Humanista)
  • Guillermo Gonzalez Castro (Independiente – Partido Humanista)
  • Maria Angelica Romero Donoso (Humanista)
  • Elio Zarate Moraga (Independiente – Partido Humanista)
  • Nicolas Andres Romero Reeves (Independiente – Partido Humanista)
  • Ninoska Henriquez Araya (Independiente – Partido Humanista)
  • Elizabeth Tudela Cruz (Partido Humanista)

Partido Alianza Verde Popular (Lista G)

  • Igor Contreras Jeria
  • Paula Huechaqueo Rojas

Partido de la Gente (Lista I)

  • Ricardo Andres Aviles Rubilar
  • Cristopher Alexis Suarez Gonzalez
  • Elizabeth Fuentes Bravo
  • Ernesto Exequiel Cortez Ulbrich
  • Marcela Ivonne Caballero Reyes
  • Maricel Donoso Acevedo
  • Ricardo Andres Silva Calcagno

Chile Grande y Unido (Lista J)

  • Francisco Undurraga Gazitua (Evópoli)
  • Macarena Cornejo Fuentes (Evópoli)
  • Diego Schalper Sepulveda (Renovación Nacional)
  • Claudia Mora Vega (Renovación Nacional)
  • Percy Carter Morong (Independiente – Demócratas Chile)
  • Carlos Ward Edwards (UDI)
  • Constanza Hube Portus (UDI)

Cambio por Chile (Lista K)

  • Cristian Araya Lerdo de Tejada (Partido Republicano de Chile)
  • Catalina Del Real Mihovilovic (Partido Republicano de Chile)
  • Pedro Lea-Plaza Edwards (Partido Republicano de Chile)
  • Michel Cartes Zuñiga (Partido Social Cristiano)
  • Cristian Daly Dagorret (Partido Nacional Libertario)
  • Carlos Alarcon Castro (Partido Nacional Libertario)
  • María Carolina Cotapos Mardones (Partido Nacional Libertario)

Distrito 12 (La Florida; La Pintana; Pirque; Puente Alto; San José de Maipo) - 7 cupos

Verdes, Regionalistas y Humanistas (Lista B)

  • Ana María Gazmuri Vieira (Acción Humanista)
  • Margarita Paz Araya Flores (Acción Humanista)
  • Giovanna Grandon Caro (Independiente – Acción Humanista)
  • Fabrizio Alday Valdovinos (Independiente – Acción Humanista)
  • Hernan Palma Perez (Federación Regionalista Verde Social)
  • Gustavo Lorca Quitral (Independiente – Federación Regionalista Verde Social)
  • Ricardo Santana Perez (Independiente – Federación Regionalista Verde Social)

Unidad por Chile (Lista C)

  • Daniela Serrano Salazar (Partido Comunista de Chile)
  • Juan Navarro Romero (Partido Comunista de Chile)
  • Simon Ramirez Gonzalez (Frente Amplio)
  • Marco Velarde Salinas (Frente Amplio)
  • Claudia Hasbun Faila (Partido Socialista de Chile)
  • Li Fridman Moses (Independiente – Partido Socialista de Chile)
  • Dinka Tomicic Bobadilla (Partido Demócrata Cristiano)
  • Monica Arce Castro (Independiente – Partido Demócrata Cristiano)

Izquierda Ecologista Popular Animalista y Humanista (Lista D)

  • Natalia Garrido Toro (Independiente – Partido Humanista)
  • Rene Valle Toro (Independiente – Partido Humanista)
  • Rafael Harvey Valdes (Independiente – Partido Humanista)
  • Rita Pino Mardones (Independiente – Partido Humanista)
  • Juan Carlos Zurita Medina (Partido Humanista)
  • Paula Ocares Cerda (Independiente – Partido Humanista)
  • Dominique Muñoz Venegas (Independiente – Partido Humanista)
  • Catalina Valeska Valenzuela Maureira (Partido Humanista)

Partido Alianza Verde Popular (Lista G)

  • Patricia Del Pilar Toledo Jerez
  • Sebastian Rodriguez Cortes
  • Andres Teodoro Jara Perez
  • Nicolas Patricio Farnet Toledo
  • Darlyng Dayane Fuentes Gomez
  • Valentina Ignacia Castillo Reyes
  • Vania Andrea Neculqueo Saavedra

Partido de la Gente (Lista I)

  • Pamela Jiles Moreno
  • Pablo Maltes Biskupovic
  • Zandra Parisi Fernandez
  • Luis Eduardo Molina Castillo
  • Leonardo Javier Maturana Vergara
  • Hernan Jonathan Alvarez Vargas
  • Jorge Marcelo Chavez Arevalo

Chile Grande y Unido (Lista J)

  • Ximena Ossandon Irarrazabal (Renovación Nacional)
  • Paola Romero Llanos (Independiente – Renovación Nacional)
  • Hugo Estrella Muñoz (Renovación Nacional)
  • Paz Ortuzar Fuenzalida (Independiente – UDI)
  • Claudia Rasso Socias (Independiente – UDI)
  • Anibal Pinto Ferrada (UDI)
  • Johana Concha Ortiz (Demócratas Chile)
  • Jonathan Barrera Guajardo (Demócratas Chile)

Cambio por Chile (Lista K)

  • Judith Marin Morales (Partido Social Cristiano)
  • Elein Ossandon Manrique (Partido Social Cristiano)
  • Kevin Valenzuela Arroyo (Partido Social Cristiano)
  • Camille Sigl Fuentes (Partido Nacional Libertario)
  • María Isabel Saez Vila (Partido Nacional Libertario)
  • Andres Arce Bustos (Partido Nacional Libertario)
  • Macarena Santelices Cañas (Partido Republicano de Chile)
  • Alvaro Carter Fernandez (Partido Republicano de Chile)

Distrito 13 (El Bosque; La Cisterna; San Ramón; Lo Espejo; Pedro Aguirre Cerda; San Miguel) - 5 cupos

Verdes, Regionalistas y Humanistas (Lista B)

  • Jose Silva Diaz (Independiente – Federación Regionalista Verde Social)
  • Sebastian Vega Umatino (Independiente – Federación Regionalista Verde Social)
  • Roxana Riquelme Tabach (Independiente – Federación Regionalista Verde Social)
  • Matias Freire Vallejos (Independiente – Federación Regionalista Verde Social)
  • Percy Campos Coronel (Independiente – Acción Humanista)

Unidad por Chile (Lista C)

  • Lorena Pizarro Sierra (Partido Comunista de Chile)
  • Gael Yeomans Araya (Frente Amplio)
  • Cristobal Barra Catalan (Partido Por la Democracia)
  • Renata Vasquez Aldunce (Partido Demócrata Cristiano)
  • Elizabeth Zuñiga Cruz (Partido Radical de Chile)
  • Daniel Melo Contreras (Partido Socialista de Chile)

Izquierda Ecologista Popular Animalista y Humanista (Lista D)

  • Jorge Cristian Muñoz Reyes (Independiente – Partido Humanista)
  • Fernando Israel Vilches Cespedes (Partido Humanista)
  • Gazzi Andres Jacob Nuñez (Independiente – Partido Humanista)
  • Marisela Del Pilar Petersen Basaez (Independiente – Partido Humanista)

Partido de Trabajadores Revolucionarios (Lista F)

  • Juan Francisco Gamboa Higuera
  • María Isabel Margarita Martinez Lizama
  • Camila Paz Burgos Gonzalez

Partido Alianza Verde Popular (Lista G)

  • Paola Joyce Martinez Sandoval
  • Pedro Alejandro Valenzuela Yañez

Partido de la Gente (Lista I)

  • Cristian Arturo Seguel Olivos
  • Marcelo Andres Olivares Figueroa
  • Alexander Rodolfo Rojas Villarroel
  • Erika Maribel Lizama Fuentes
  • Nelson David Alvarez Galleguillos
  • Noemi Lapostol Jara

Chile Grande y Unido (Lista J)

  • Eduardo Duran Salinas (Renovación Nacional)
  • Susan Atuan Salcedo (Renovación Nacional)
  • Macarena Venegas Tassara (Independiente – Evópoli)
  • Daniel Coronado Coronado (Evópoli)
  • Claudia Lange Farias (UDI)
  • Cristhian Moreira Barros (UDI)

Cambio por Chile (Lista K)

  • Felipe Ross Correa (Partido Republicano de Chile)
  • Valentina Becerra Peña (Partido Republicano de Chile)
  • Taryn Coopman Palavicino (Partido Nacional Libertario)
  • Oscar Calfileo Castro (Partido Nacional Libertario)
  • Cristian Vivian Troncoso (Partido Social Cristiano)
  • Daniel Tapia Mella (Independiente – Partido Social Cristiano)

Distrito 14 (Buin; Calera de Tango; Paine; San Bernardo; Alhué; Curacaví; El Monte; Isla de Maipo; María Pinto; Melipilla; Padre Hurtado; Peñaflor; San Pedro; Talagante) - 6 cupos

Verdes, Regionalistas y Humanistas (Lista B)

  • Pilar Farfan Villagra (Federación Regionalista Verde Social)
  • Evelyn Bastias Araya (Federación Regionalista Verde Social)
  • Daniel Dominguez Gonzalez (Independiente – Federación Regionalista Verde Social)
  • Maria Elena Flores Martinez (Independiente – Federación Regionalista Verde Social)
  • Bernarda Lagos Farfan (Federación Regionalista Verde Social)
  • Carlos Morales Flores (Independiente – Acción Humanista)
  • Sara Pascual Rodriguez (Acción Humanista)

Unidad por Chile (Lista C)

  • Raul Leiva Carvajal (Partido Socialista de Chile)
  • Roberto Soto Ferrada (Partido Socialista de Chile)
  • Marisela Santibañez Novoa (Independiente – Partido Comunista de Chile)
  • Ignacio Achurra Diaz (Frente Amplio)
  • Nibaldo Meza Garfia (Demócrata Cristiano)
  • Christian Pino Lopez (Independiente – Partido Radical de Chile)
  • Camila Musante Muller (Independiente – Partido Por la Democracia)

Izquierda Ecologista Popular Animalista y Humanista (Lista D)

  • Ricardo Martinez Valencia (Independiente – Partido Humanista)
  • Gustavo Enrique Gonzalez Araya (Independiente – Partido Humanista)
  • Abraham Muñoz Vilches (Independiente – Partido Humanista)
  • Jasmin Lizette Donoso Romero (Humanista)
  • Dina Luisa Figueroa Mardones (Independiente – Partido Humanista)
  • Felipe Alexander Pino Castillo (Independiente – Partido Humanista)
  • Francisco Valdes Reyes (Independiente – Partido Humanista)

Partido Alianza Verde Popular (Lista G)

  • Tamara Fredes Gutierrez
  • Kein Soto Lama
  • Sergio Millalen Himilaf

Partido de la Gente (Lista I)

  • Andres Sanchez Fredes
  • Leticia Del Carmen Zuñiga Silva
  • Cindy Macias Toledo
  • Juan Anselmo Melo Ramirez
  • Sergio Antonio Palma Briones
  • Rogelio Alfredo Urbina Leal
  • Jorge Andres Meza Infante

Chile Grande y Unido (Lista J)

  • Jaime Coloma Alamos (UDI)
  • Christian Gomez Diaz (Independiente – UDI)
  • Claudia Castro Gutierrez (Independiente – UDI)
  • Alejandra Novoa Sandoval (Renovación Nacional)
  • Pablo Mira Hurtado (Renovación Nacional)
  • Pablo Herrera Rogers (Independiente – Renovación Nacional)
  • Trinidad Biggs Montaner (Evópoli)

Cambio por Chile (Lista K)

  • Juan Irarrazaval Rossel (Partido Republicano de Chile)
  • Diego Vergara Rodriguez (Partido Republicano de Chile)
  • Annemarie Muller During (Partido Republicano de Chile)
  • Juan Molina Romo (Partido Social Cristiano)
  • Carlos Barberis Avendaño (Partido Social Cristiano)
  • Claudia Ormeño Urra (Partido Nacional Libertario)
  • Josefina Dieguez Russell (Partido Nacional Libertario

