Elecciones 2025 en Chile: quiénes son todos los candidatos a diputados en la región Metropolitana
Revisa aquí nombres que estarán en las papeletas de cada uno de los distritos.
Las Elecciones Presidenciales y Parlamentarias 2025 de este domingo 16 de noviembre marcarán un nuevo escenario político en el país, y la región Metropolitana será una de las zonas clave debido a su alta concentración de electores.
A la par de la votación de Presidente y de senadores en las regiones donde corresponde renovar el cargo, los electores también deberán marcar sus preferencias para definir a quienes integrarán la Cámara de Diputadas y Diputados.
En la RM, con sus siete distritos, se elegirán 47 diputados. Esa cifra representa aproximadamente el 30 % del total de escaños de la Cámara de Diputadas y Diputados, que está compuesta por 155 miembros.
Distrito 8 (Colina; Lampa; Pudahuel; Quilicura; Til Til; Cerrillos; Estación Central; Maipú) - 8 cupos
Verdes, Regionalistas y Humanistas (Lista B)
- Cesar Leiva Rubio (Independiente – Acción Humanista)
- Carlos Astudillo Ulloa (Independiente – Acción Humanista)
- Javier Ibarra Reyes (Acción Humanista)
- Guillermo Flores Contreras (Federación Regionalista Verde Social)
- Christian Vittori Muñoz (Federación Regionalista Verde Social)
- David Quezada Gomez (Federación Regionalista Verde Social)
- Erica Velasquez Montenegro (Independiente – Federación Regionalista Verde Social)
- Jaime Cayuqueo Zambrano (Independiente – Federación Regionalista Verde Social)
Unidad por Chile (Lista C)
- Ruben Oyarzo Figueroa (Partido Radical de Chile)
- Viviana Soledad Delgado Riquelme (Partido Liberal de Chile)
- Cristopher Valdivia Olate (Partido Liberal de Chile)
- Gustavo Gatica Villarroel (Independiente – Partido Comunista de Chile)
- Marcos Barraza Gomez (Partido Comunista de Chile
- Claudia Atenas Soza (Partido Demócrata Cristiano)
- Juan Carlos Valdivia Lena (Independiente – Partido Demócrata Cristiano)
- Tatiana Urrutia Herrera (Frente Amplio)
- Claudia Mix Jimenez (Frente Amplio)
Izquierda Ecologista Popular Animalista y Humanista (Lista D)
- Elisa Andrea Rojas Herrera (Independiente – Partido Humanista)
- Maria Teresa Alvarez Aguilar (Partido Humanista)
- Maximo Quitral Rojas (Independiente – Partido Humanista)
- Rossana Del Pilar Tarsetti Guajardo (Independiente – Partido Humanista)
- Pablo Andres Morales Montoya (Independiente – Partido Humanista)
- Yessenia Lia Crisostomo Valenzuela (Independiente – Partido Humanista)
- Richard Tapia Fuentes (Independiente – Partido Humanista)
- Amauri Alen Quilaleo Valencia (Independiente – Partido Humanista)
Partido de Trabajadores Revolucionarios (Lista F)
- Francisco Vladimir Flores Cobo
Partido de la Gente (Lista I)
- Cristian Contreras Radovic
- Leyla Massiel Jara Lopez
- Richard Matta Parra
- Lucy Muñoz Marticorena
- Sandra Luz Vergara Castro
- Felix Enrique Molina Riquelme
- Jacqueline Patricia Alarcon Borquez
- Andres Henriquez Riquelme
Chile Grande y Unido (Lista J)
- Jorge Galdames Horostica (Demócratas Chile)
- Gonzalo Egas Pourailly (Demócratas Chile)
- Elizabeth Carrasco Urrutia (Demócratas Chile)
- Rosa Oyarce Suazo (Renovación Nacional)
- Cesar Vega Lazo (Renovación Nacional)
- Nataly Ortuzar Mendez (Renovación Nacional)
- Sebastian Keitel Rondon (Independiente – UDI)
- Beatriz Lagos Campos (UDI)
- Mario Olavarria Rodriguez (UDI)
Cambio por Chile (Lista K)
- Agustin Romero Leiva (Partido Republicano de Chile)
- Enrique Bassaletti Riess (Independiente – Partido Republicano de Chile)
- Catherine Cebulj Navarrete (Partido Republicano de Chile)
- Enrique Muñoz Lagos (Partido Social Cristiano)
- Felipe Corvalan Destefani (Partido Social Cristiano)
- Italo Omegna Vergara (Partido Nacional Libertario)
- Anita Escobar Gattas (Independiente – Partido Nacional Libertario)
- Juan Carlos Gomez Escobar (Partido Nacional Libertario)
- Pier Karlezi Hazleby (Partido Nacional Libertario)
Distrito 9 (Conchalí; Huechuraba; Renca; Cerro Navia; Lo Prado; Quinta Normal; Independencia; y Recoleta) - 7 cupos
Verdes, Regionalistas y Humanistas (Lista B)
- Alejandra Perez Espina (Acción Humanista)
- Ariel Mateluna Mateluna (Independiente – Acción Humanista)
- Waleska Ubierna Navarro (Acción Humanista)
- Jose Luis Villagran Barahona (Independiente – Acción Humanista)
- Paola Cadiz Nuñez (Federación Regionalista Verde Social)
- Evelyn Farias Ailio (Independiente – Federación Regionalista Verde Social)
- José Sepúlveda Zelada (Independiente – Federación Regionalista Verde Social)
Unidad por Chile (Lista C)
- Andres Giordano Salazar (Frente Amplio)
- Leonardo Jofre Rios (Frente Amplio)
- Boris Barrera Moreno (Partido Comunista de Chile)
- Carola Rivero Canales (Partido Socialista de Chile)
- Cesar Valenzuela Maass (Partido Socialista de Chile)
- Sandra Gonzalez Zamorano (Independiente – Partido Por la Democracia)
- Carlos Cuadrado Prats (Partido Por la Democracia)
Izquierda Ecologista Popular Animalista y Humanista (Lista D)
- Amelia Del Carmen Gallegos Ramirez (Partido Humanista)
- Viviana Montecinos Suazo (Independiente – Partido Humanista)
- Adrian Antonio Lizama Barra (Independiente – Partido Humanista)
- Juan Andres Pino Madrid (Independiente – Partido Humanista)
- Sergio Enrique Flores Ramirez (Independiente – Partido Humanista)
- Ester Barrientos Vargas (Independiente – Partido Humanista)
- Luis Alberto Donoso Uribe (Independiente – Partido Humanista)
Partido Alianza Verde Popular (Lista G)
- Manuel Enrique Muñoz Palacios
- Xuxa Alvarez Fernandez
- Jose Guillermo Rojas Inostroza
- Isabel Palma Palma
- María Elena Valenzuela Pino
- Lorenzo Lepin Araneda
- Daniel Eduardo Canto Gonzalez
- Roberto Lobos Villaseca
Partido de la Gente (Lista I)
- Tamara Alejandra Ramirez Ramirez
- Andres Rigoberto Caceres Bravo
- Pamela Del Transito Amaro Araya
- Francisco Javier Lizana Donoso
- Cesar Abraham Suay Jerez
- María Soledad Liempan Apeleo
- Crescencio Alberto Lopez Perez
- Christopher Elias Yañez Leal
Chile Grande y Unido (Lista J)
- Guillermo Ramirez Diez (UDI)
- Jose Miguel Gonzalez Zapata (UDI)
- Erika Olivera De La Fuente (Demócratas Chile)
- Veronica Montecinos Ortiz (Demócratas Chile)
- Aldo Duque Santos (Independiente – Renovación Nacional)
- María Elena Barco Sanchez (Renovación Nacional)
- Felipe Vidal Cuevas (Independiente – Evópoli)
- Juan Manuel Santa Cruz Campaña (Evópoli)
Cambio por Chile (Lista K)
- Jose Carlos Meza Pereira (Partido Republicano de Chile)
- Macarena Garcia-Huidobro Llort (Partido Republicano de Chile)
- Javiera Rodriguez Pascual (Partido Republicano de Chile)
- Maximiliano Murath Mansilla (Partido Nacional Libertario)
- Margarita Garrido Acevedo (Partido Nacional Libertario)
- Valeska Oyarce Peña (Partido Social Cristiano)
- Alberto Seguel Mena (Partido Social Cristiano)
- Carolina Garate Vergara (Partido Social Cristiano)
Distrito 10 (Ñuñoa; Providencia; Santiago; Macul; San Joaquín, y La Granja) - 8 cupos
Verdes, Regionalistas y Humanistas (Lista B)
- Francisco Estevez Valencia (Independiente – Acción Humanista)
- Gloria Carolina Perez Sepulveda (Independiente – Acción Humanista)
- Claudia Ruiz Montecino (Independiente – Acción Humanista)
- Luis Mariano Rendon Escobar (Independiente – Acción Humanista)
- Claudia Ruz Rothen (Federación Regionalista Verde Social)
- Antonio Arriagada Jure (Independiente – Federación Regionalista Verde Social)
- Javiera Gonzalez Arenas (Federación Regionalista Verde Social)
- Katherine Perez Contreras (Independiente – Federación Regionalista Verde Social)
- Marcia Soto Diaz (Independiente – Federación Regionalista Verde Social)
Unidad por Chile (Lista C)
- Gonzalo Winter Etcheberry (Frente Amplio)
- Emilia Schneider Videla (Frente Amplio)
- Lorena Fries Monleon (Frente Amplio)
- Alejandra Placencia Cabello (Partido Comunista de Chile)
- Iraci Hassler Jacob (Partido Comunista de Chile)
- Fernanda Villegas Acevedo (Partido Socialista de Chile)
- Ana Maria Hernandez San Martin (Partido Demócrata Cristiano)
- Helia Molina Milman (Partido Por la Democracia)
- Jose Toro Kemp (Partido Por la Democracia)
Izquierda Ecologista Popular Animalista y Humanista (Lista D)
- Celeste Jimenez Riveros (Independiente Partido Humanista)
- Alfredo Grossi Robles (Independiente – Partido Humanista)
- Daniela King Reyes (Independiente – Partido Humanista)
- Gary Javier Nuñez Ordoña (Partido Humanista)
- Jorge Palma Acuña (Independiente – Partido Humanista)
- Matias Jorge Reyes Vargas (Independiente – Partido Humanista)
- Carolina Venegas Rivera (Independiente – Partido Humanista)
- Ibar Nicolas Zepeda Alcota (Partido Humanista)
Partido de Trabajadores Revolucionarios (Lista F)
- Dauno Totoro Navarro
- Joseffe Tamara Caceres Torres
- Fabian Ernesto Puelma Muller
- Barbara Belen Brito Carrasco
- Yuri Ernesto Peña Jimenez
- Valeria Paz Yañez Alvarez
- Julio Humberto Mancilla Maraboli
- Claudia Andrea Tassara Ruilova
- Yamila De Lourdes Martinez Urrutia
Partido Alianza Verde Popular (Lista G)
- Nicol Aguilera Ortiz
- Hector Soto Gallardo
- Sofia Mariela Gonzalez Peralta
- Catalina Militza Duran Chanan
- Cesar Lorca Hidalgo
- Nella Reyes Vallejos
- Jessica Saint-Pierre Collado
- Belen Jesus Carvajal Zuñiga
- Andres Urzua Corvalan
Partido de la Gente (Lista I)
- Karen Osorio Muñoz
- Gianny Contenla Ojeda
- Alejandra Jara Quiroz
- Andrea Del Pilar Herrera Cachaña
- Barbara Molina Silva
- Francisca Andrea Acevedo Leon
- Betzabe Patricia Vigorena Nuñez
- Jasmin Nicole Osorio Cesped
- Francisco Javier Patiño Tobar
Chile Grande Y Unido (Lista J)
- Jorge Alessandri Vergara (UDI)
- Macarena Zarhi Cordero (Independiente – UDI)
- Maria Jesus Schwerter Cabezas (UDI)
- Juan Pablo Saez Rey (Independiente – Demócratas)
- Vicente Almonacid Heyl (Independiente – Demócratas)
- Sandra Solimano Latorre (Independiente – Demócratas)
- Maria Luisa Cordero Velasquez (Independiente – Renovación Nacional)
- Johanna Olivares Gribbell (Renovación Nacional)
- Francisco Orrego Gutierrez (Renovación Nacional)
Cambio por Chile (Lista K)
- Hans Marowski Cuevas (Partido Nacional Libertario)
- Leticia Araya Ahumada (Partido Nacional Libertario)
- Franco Frias Gutierrez (Partido Nacional Libertario)
- Evelyn Hernandez Flores (Partido Nacional Libertario)
- Jean Bonvallet Setti (Independiente – Partido Social Cristiano)
- Gino Lorenzini Barrios (Independiente – Partido Social Cristiano)
- Matias Bellolio Merino (Partido Republicano De Chile)
- Abigail Aburto Cardenas (Partido Republicano De Chile)
- José Antonio Kast Adriasola (Partido Republicano De Chile)
Distrito 11 - Las Condes; Vitacura; Lo Barnechea; La Reina; Peñalolén - 6 cupos
Verdes, Regionalistas y Humanistas (Lista B)
- Tomas Hirsch Goldschmidt (Acción Humanista)
- Elizabeth Contreras Becerra (Independiente – Acción Humanista)
- Catalina Vidal Mendez (Acción Humanista)
- Pedro Davis Urzua (Independiente – Acción Humanista)
- Myriam Meza Ancaten (Acción Humanista)
- German Rojas Volmar (Federación Regionalista Verde Social)
- Melina Gianelli Altamirano (Federación Regionalista Verde Social)
Unidad por Chile (Lista C)
- Rodrigo Alfonso Rettig Vargas (Partido Liberal de Chile)
- Marcela Hevia Cubillos (Independiente – Partido Liberal de Chile)
- Constanza Schonhaut Soto (Frente Amplio)
- Isidora Alcalde Egaña (Frente Amplio)
- Cindy Solis Ibarra (Independiente – Partido Por la Democracia)
- Maria Ester Olea Rodriguez (Partido Radical de Chile)
- Cecilia Celis Ahumada (Partido Demócrata Cristiano)
Izquierda Ecologista Popular Animalista y Humanista (Lista D)
- Nelson Nicolas Peña Gallardo (Humanista)
- Guillermo Gonzalez Castro (Independiente – Partido Humanista)
- Maria Angelica Romero Donoso (Humanista)
- Elio Zarate Moraga (Independiente – Partido Humanista)
- Nicolas Andres Romero Reeves (Independiente – Partido Humanista)
- Ninoska Henriquez Araya (Independiente – Partido Humanista)
- Elizabeth Tudela Cruz (Partido Humanista)
Partido Alianza Verde Popular (Lista G)
- Igor Contreras Jeria
- Paula Huechaqueo Rojas
Partido de la Gente (Lista I)
- Ricardo Andres Aviles Rubilar
- Cristopher Alexis Suarez Gonzalez
- Elizabeth Fuentes Bravo
- Ernesto Exequiel Cortez Ulbrich
- Marcela Ivonne Caballero Reyes
- Maricel Donoso Acevedo
- Ricardo Andres Silva Calcagno
Chile Grande y Unido (Lista J)
- Francisco Undurraga Gazitua (Evópoli)
- Macarena Cornejo Fuentes (Evópoli)
- Diego Schalper Sepulveda (Renovación Nacional)
- Claudia Mora Vega (Renovación Nacional)
- Percy Carter Morong (Independiente – Demócratas Chile)
- Carlos Ward Edwards (UDI)
- Constanza Hube Portus (UDI)
Cambio por Chile (Lista K)
- Cristian Araya Lerdo de Tejada (Partido Republicano de Chile)
- Catalina Del Real Mihovilovic (Partido Republicano de Chile)
- Pedro Lea-Plaza Edwards (Partido Republicano de Chile)
- Michel Cartes Zuñiga (Partido Social Cristiano)
- Cristian Daly Dagorret (Partido Nacional Libertario)
- Carlos Alarcon Castro (Partido Nacional Libertario)
- María Carolina Cotapos Mardones (Partido Nacional Libertario)
Distrito 12 (La Florida; La Pintana; Pirque; Puente Alto; San José de Maipo) - 7 cupos
Verdes, Regionalistas y Humanistas (Lista B)
- Ana María Gazmuri Vieira (Acción Humanista)
- Margarita Paz Araya Flores (Acción Humanista)
- Giovanna Grandon Caro (Independiente – Acción Humanista)
- Fabrizio Alday Valdovinos (Independiente – Acción Humanista)
- Hernan Palma Perez (Federación Regionalista Verde Social)
- Gustavo Lorca Quitral (Independiente – Federación Regionalista Verde Social)
- Ricardo Santana Perez (Independiente – Federación Regionalista Verde Social)
Unidad por Chile (Lista C)
- Daniela Serrano Salazar (Partido Comunista de Chile)
- Juan Navarro Romero (Partido Comunista de Chile)
- Simon Ramirez Gonzalez (Frente Amplio)
- Marco Velarde Salinas (Frente Amplio)
- Claudia Hasbun Faila (Partido Socialista de Chile)
- Li Fridman Moses (Independiente – Partido Socialista de Chile)
- Dinka Tomicic Bobadilla (Partido Demócrata Cristiano)
- Monica Arce Castro (Independiente – Partido Demócrata Cristiano)
Izquierda Ecologista Popular Animalista y Humanista (Lista D)
- Natalia Garrido Toro (Independiente – Partido Humanista)
- Rene Valle Toro (Independiente – Partido Humanista)
- Rafael Harvey Valdes (Independiente – Partido Humanista)
- Rita Pino Mardones (Independiente – Partido Humanista)
- Juan Carlos Zurita Medina (Partido Humanista)
- Paula Ocares Cerda (Independiente – Partido Humanista)
- Dominique Muñoz Venegas (Independiente – Partido Humanista)
- Catalina Valeska Valenzuela Maureira (Partido Humanista)
Partido Alianza Verde Popular (Lista G)
- Patricia Del Pilar Toledo Jerez
- Sebastian Rodriguez Cortes
- Andres Teodoro Jara Perez
- Nicolas Patricio Farnet Toledo
- Darlyng Dayane Fuentes Gomez
- Valentina Ignacia Castillo Reyes
- Vania Andrea Neculqueo Saavedra
Partido de la Gente (Lista I)
- Pamela Jiles Moreno
- Pablo Maltes Biskupovic
- Zandra Parisi Fernandez
- Luis Eduardo Molina Castillo
- Leonardo Javier Maturana Vergara
- Hernan Jonathan Alvarez Vargas
- Jorge Marcelo Chavez Arevalo
Chile Grande y Unido (Lista J)
- Ximena Ossandon Irarrazabal (Renovación Nacional)
- Paola Romero Llanos (Independiente – Renovación Nacional)
- Hugo Estrella Muñoz (Renovación Nacional)
- Paz Ortuzar Fuenzalida (Independiente – UDI)
- Claudia Rasso Socias (Independiente – UDI)
- Anibal Pinto Ferrada (UDI)
- Johana Concha Ortiz (Demócratas Chile)
- Jonathan Barrera Guajardo (Demócratas Chile)
Cambio por Chile (Lista K)
- Judith Marin Morales (Partido Social Cristiano)
- Elein Ossandon Manrique (Partido Social Cristiano)
- Kevin Valenzuela Arroyo (Partido Social Cristiano)
- Camille Sigl Fuentes (Partido Nacional Libertario)
- María Isabel Saez Vila (Partido Nacional Libertario)
- Andres Arce Bustos (Partido Nacional Libertario)
- Macarena Santelices Cañas (Partido Republicano de Chile)
- Alvaro Carter Fernandez (Partido Republicano de Chile)
Distrito 13 (El Bosque; La Cisterna; San Ramón; Lo Espejo; Pedro Aguirre Cerda; San Miguel) - 5 cupos
Verdes, Regionalistas y Humanistas (Lista B)
- Jose Silva Diaz (Independiente – Federación Regionalista Verde Social)
- Sebastian Vega Umatino (Independiente – Federación Regionalista Verde Social)
- Roxana Riquelme Tabach (Independiente – Federación Regionalista Verde Social)
- Matias Freire Vallejos (Independiente – Federación Regionalista Verde Social)
- Percy Campos Coronel (Independiente – Acción Humanista)
Unidad por Chile (Lista C)
- Lorena Pizarro Sierra (Partido Comunista de Chile)
- Gael Yeomans Araya (Frente Amplio)
- Cristobal Barra Catalan (Partido Por la Democracia)
- Renata Vasquez Aldunce (Partido Demócrata Cristiano)
- Elizabeth Zuñiga Cruz (Partido Radical de Chile)
- Daniel Melo Contreras (Partido Socialista de Chile)
Izquierda Ecologista Popular Animalista y Humanista (Lista D)
- Jorge Cristian Muñoz Reyes (Independiente – Partido Humanista)
- Fernando Israel Vilches Cespedes (Partido Humanista)
- Gazzi Andres Jacob Nuñez (Independiente – Partido Humanista)
- Marisela Del Pilar Petersen Basaez (Independiente – Partido Humanista)
Partido de Trabajadores Revolucionarios (Lista F)
- Juan Francisco Gamboa Higuera
- María Isabel Margarita Martinez Lizama
- Camila Paz Burgos Gonzalez
Partido Alianza Verde Popular (Lista G)
- Paola Joyce Martinez Sandoval
- Pedro Alejandro Valenzuela Yañez
Partido de la Gente (Lista I)
- Cristian Arturo Seguel Olivos
- Marcelo Andres Olivares Figueroa
- Alexander Rodolfo Rojas Villarroel
- Erika Maribel Lizama Fuentes
- Nelson David Alvarez Galleguillos
- Noemi Lapostol Jara
Chile Grande y Unido (Lista J)
- Eduardo Duran Salinas (Renovación Nacional)
- Susan Atuan Salcedo (Renovación Nacional)
- Macarena Venegas Tassara (Independiente – Evópoli)
- Daniel Coronado Coronado (Evópoli)
- Claudia Lange Farias (UDI)
- Cristhian Moreira Barros (UDI)
Cambio por Chile (Lista K)
- Felipe Ross Correa (Partido Republicano de Chile)
- Valentina Becerra Peña (Partido Republicano de Chile)
- Taryn Coopman Palavicino (Partido Nacional Libertario)
- Oscar Calfileo Castro (Partido Nacional Libertario)
- Cristian Vivian Troncoso (Partido Social Cristiano)
- Daniel Tapia Mella (Independiente – Partido Social Cristiano)
Distrito 14 (Buin; Calera de Tango; Paine; San Bernardo; Alhué; Curacaví; El Monte; Isla de Maipo; María Pinto; Melipilla; Padre Hurtado; Peñaflor; San Pedro; Talagante) - 6 cupos
Verdes, Regionalistas y Humanistas (Lista B)
- Pilar Farfan Villagra (Federación Regionalista Verde Social)
- Evelyn Bastias Araya (Federación Regionalista Verde Social)
- Daniel Dominguez Gonzalez (Independiente – Federación Regionalista Verde Social)
- Maria Elena Flores Martinez (Independiente – Federación Regionalista Verde Social)
- Bernarda Lagos Farfan (Federación Regionalista Verde Social)
- Carlos Morales Flores (Independiente – Acción Humanista)
- Sara Pascual Rodriguez (Acción Humanista)
Unidad por Chile (Lista C)
- Raul Leiva Carvajal (Partido Socialista de Chile)
- Roberto Soto Ferrada (Partido Socialista de Chile)
- Marisela Santibañez Novoa (Independiente – Partido Comunista de Chile)
- Ignacio Achurra Diaz (Frente Amplio)
- Nibaldo Meza Garfia (Demócrata Cristiano)
- Christian Pino Lopez (Independiente – Partido Radical de Chile)
- Camila Musante Muller (Independiente – Partido Por la Democracia)
Izquierda Ecologista Popular Animalista y Humanista (Lista D)
- Ricardo Martinez Valencia (Independiente – Partido Humanista)
- Gustavo Enrique Gonzalez Araya (Independiente – Partido Humanista)
- Abraham Muñoz Vilches (Independiente – Partido Humanista)
- Jasmin Lizette Donoso Romero (Humanista)
- Dina Luisa Figueroa Mardones (Independiente – Partido Humanista)
- Felipe Alexander Pino Castillo (Independiente – Partido Humanista)
- Francisco Valdes Reyes (Independiente – Partido Humanista)
Partido Alianza Verde Popular (Lista G)
- Tamara Fredes Gutierrez
- Kein Soto Lama
- Sergio Millalen Himilaf
Partido de la Gente (Lista I)
- Andres Sanchez Fredes
- Leticia Del Carmen Zuñiga Silva
- Cindy Macias Toledo
- Juan Anselmo Melo Ramirez
- Sergio Antonio Palma Briones
- Rogelio Alfredo Urbina Leal
- Jorge Andres Meza Infante
Chile Grande y Unido (Lista J)
- Jaime Coloma Alamos (UDI)
- Christian Gomez Diaz (Independiente – UDI)
- Claudia Castro Gutierrez (Independiente – UDI)
- Alejandra Novoa Sandoval (Renovación Nacional)
- Pablo Mira Hurtado (Renovación Nacional)
- Pablo Herrera Rogers (Independiente – Renovación Nacional)
- Trinidad Biggs Montaner (Evópoli)
Cambio por Chile (Lista K)
- Juan Irarrazaval Rossel (Partido Republicano de Chile)
- Diego Vergara Rodriguez (Partido Republicano de Chile)
- Annemarie Muller During (Partido Republicano de Chile)
- Juan Molina Romo (Partido Social Cristiano)
- Carlos Barberis Avendaño (Partido Social Cristiano)
- Claudia Ormeño Urra (Partido Nacional Libertario)
- Josefina Dieguez Russell (Partido Nacional Libertario
