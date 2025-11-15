En lo que fue el penúltimo partido del 2025, la Selección Chilena de Fútbol cosechó un importante triunfo por 2-0 sobre Rusia en Sochi, encuentro marcado por los goles de Gonzalo Tapia y Ben Brereton Díaz.

Tras el encuentro, vino el momento de los análisis, los cuales estuvieron en palabras de Iván Román y Fabián Hormazábal.

“Fue un partido muy duro, Rusia era un rival muy difícil, jugaban muy bien, pero lo supimos sacar adelante, partido importante para que los nuevos jugadores que estamos acá empecemos a tener más confianza”, dijo el defensor del Atlético Mineiro.

Mientras que el lateral de la Universidad de Chile aseveró que “creo que fue una experiencia muy linda jugar este tipo de partidos acá, defensivamente hicimos un partido muy bueno y ofensivamente fuimos muy contundentes con las ocasiones que nos creamos”, sostuvo.

Tras la victoria sobre Rusia, ahora las miradas de Chile están puestas en su próximo desafío, que será ante Perú, el próximo martes, en el mismo Estadio Olímpico Fisht, en Sochi.