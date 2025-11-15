;

VIDEO. La Roja festeja el triunfo ante Rusia: “Fue un partido importante para los nuevos jugadores”

El plantel de la Selección Chilena celebró el 2-0 con que se impusieron ante el local en Sochi.

Gonzalo Miranda

Chile venció a Rusia en Sochi

En lo que fue el penúltimo partido del 2025, la Selección Chilena de Fútbol cosechó un importante triunfo por 2-0 sobre Rusia en Sochi, encuentro marcado por los goles de Gonzalo Tapia y Ben Brereton Díaz.

Tras el encuentro, vino el momento de los análisis, los cuales estuvieron en palabras de Iván Román y Fabián Hormazábal.

Fue un partido muy duro, Rusia era un rival muy difícil, jugaban muy bien, pero lo supimos sacar adelante, partido importante para que los nuevos jugadores que estamos acá empecemos a tener más confianza”, dijo el defensor del Atlético Mineiro.

Mientras que el lateral de la Universidad de Chile aseveró que “creo que fue una experiencia muy linda jugar este tipo de partidos acá, defensivamente hicimos un partido muy bueno y ofensivamente fuimos muy contundentes con las ocasiones que nos creamos”, sostuvo.

Tras la victoria sobre Rusia, ahora las miradas de Chile están puestas en su próximo desafío, que será ante Perú, el próximo martes, en el mismo Estadio Olímpico Fisht, en Sochi.

Los goles de Chile ante Rusia

Aguinaldo de Navidad, PGU y más: TODOS los bonos que se pagan antes de las fiestas de fin de año

&#039;Qué ordinariez más grande&#039;: Raquel Argandoña destroza las decoraciones navideñas

Guía de estilo: cómo elegir el vestido de fiesta que potencie tu belleza natural

Las 5 mejores películas de Anne Hathaway para celebrar su cumpleaños 43

Sabrina Carpenter podría ser la nueva “Alicia” en una versión moderna del clásico de Lewis Carroll

Paulina Nin reacciona y abandona estudio de &#039;Hay que decirlo&#039; tras incómoda pregunta de Pamela Díaz: &#039;No hablen de mí&#039;

Un momento político y experimental: a 23 años de &#039;Riot Act&#039; de Pearl Jam

¿The Killers en Chile?: La banda confirma regreso a Sudamérica para 2026

Todas las integrantes de NewJeans regresan a ADOR

Popular futbolista es descubierto por su pareja teniendo relaciones con otra mujer: Lo grabó, lo subió a redes y esta fue su reacción

