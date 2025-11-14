Proyecto “la nueva Roja”: esta es la más probable formación de Chile para desafiar a Rusia en Sochi

Uno suspendido, el otro cerrando un proceso para el olvido. Es la realidad de Rusia y Chile, equipos que este sábado al mediodía se enfrentarán en un amistoso internacional por la última fecha FIFA del 2025.

En Sochi, el cuadro nacional se verá las caras con una selección de fútbol que no disputa un encuentro oficial desde el 2021, cuando la UEFA y la FIFA decidieron excluirlos de todo lo “oficial”, tras la invasión rusa a Ucrania, conflicto bélico que aún no termina.

Para ello, Nicolás Córdova afrontará con lo mejor que tiene en su plantel el penúltimo encuentro de un 2025 que todos desean termine pronto.

Así las cosas, según información de ADN Deportes, y de no mediar inconvenientes de última hora, La Roja formará con: Lawrence Vigouroux en el arco; una línea defensiva con Fabián Hormazábal, Benjamín Kuscevic, Guillermo Maripán, y Gabriel Suazo; Felipe Loyola, Rodrigo Echeverría y Vicente Pizarro en la zona de volantes; para dejar en delantera a Darío Osorio, Ben Brereton Díaz y Lucas Cepeda.

Sábado 15 de noviembre

12:00 hrs | Chile vs. Rusia | Estadio Olímpico Fisht, Sochi