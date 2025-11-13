;

PREVIA. Chile vs. Rusia: dónde, cuándo y cómo ver el partido en vivo, en directo, online y en TV por amistoso internacional

La Roja se trasladó hasta el oriente de Europa para enfrentar a un rival que, desde hace años, no disputa un encuentro oficial.

Gonzalo Miranda

Uno suspendido, el otro cerrando un proceso para el olvido. Es la realidad de Rusia y Chile, equipos que este sábado al mediodía se enfrentarán en un amistoso internacional por la última fecha FIFA del 2025.

En Sochi, el cuadro nacional se verá las caras con una selección de fútbol que no disputa un encuentro oficial desde el 2021, cuando la UEFA y la FIFA decidieron excluirlos de todo lo “oficial”, tras la invasión rusa a Ucrania, conflicto bélico que aún no termina.

Es por ello que, para Rusia, es complejo encontrar países que quieran jugar contra ellos, y ahí es donde apareció Perú y Chile, quienes recibieron un millón de dólares (cada uno) para viajar hasta el oriente de Europa.

Hace unos días, peruanos y rusos empataron 1-1 y con ese marco, La Roja desafiará al local, a la espera de lo que será el choque final ante los peruanos, duelo programado para el próximo martes.

El partido entre Chile Rusia, lo podrás escuchar en vivo y directo junto a la transmisión y relato de ADN Deportes. También puedes seguirlo online a través de todas las plataformas de ADN.cl.

En TV, lo podrás ver en las pantallas de CHV Deportes.

Recuerda que toda la acción del fútbol chileno lo puedes seguir en vivo y en directo junto al equipo de ADN, a través de todas sus plataformas y redes sociales.

Sábado 15 de noviembre

  • 12:00 hrs | Chile vs. Rusia Estadio Olímpico Fisht, Sochi

