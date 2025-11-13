Uno suspendido, el otro cerrando un proceso para el olvido. Es la realidad de Rusia y Chile, equipos que este sábado al mediodía se enfrentarán en un amistoso internacional por la última fecha FIFA del 2025.

En Sochi, el cuadro nacional se verá las caras con una selección de fútbol que no disputa un encuentro oficial desde el 2021, cuando la UEFA y la FIFA decidieron excluirlos de todo lo “oficial”, tras la invasión rusa a Ucrania, conflicto bélico que aún no termina.

Es por ello que, para Rusia, es complejo encontrar países que quieran jugar contra ellos, y ahí es donde apareció Perú y Chile, quienes recibieron un millón de dólares (cada uno) para viajar hasta el oriente de Europa.

Hace unos días, peruanos y rusos empataron 1-1 y con ese marco, La Roja desafiará al local, a la espera de lo que será el choque final ante los peruanos, duelo programado para el próximo martes.

Chile vs. Rusia, en vivo, en directo, online, y TV

El partido entre Chile y Rusia, lo podrás escuchar en vivo y directo junto a la transmisión y relato de ADN Deportes.

En TV, lo podrás ver en las pantallas de CHV Deportes.

Sábado 15 de noviembre

12:00 hrs | Chile vs. Rusia | Estadio Olímpico Fisht, Sochi