¡Partidazo en La Catedral! La U lo da vuelta ante Unión Española y toma ventaja en las semis de la Liga Femenina 2025

Advirtieron un partidazo en la previa, y lo terminaron cumpliendo. Este viernes por la tarde, Unión Española recibió a la Universidad de Chile en la cancha número 2 del Estadio Santa Laura por las semifinales de la Liga Femenina 2025.

Sabiendo la ventaja que tomó el pasado jueves Colo Colo ante Coquimbo Unido, ‘hispanas’ y ‘leonas’ se vieron las caras en la comuna de Independencia y protagonizaron un duelo de alto vuelo.

Daniela Zamora (42′) puso en ventaja a las azules, pero Daniela Pardo (44′) marcó el empate antes del descanso. Iniciado el complemento, las locales lo dieron vuelta gracias al tanto de Constanza Santander (46′).

Con la ventaja en el bolsillo, las ‘hispanas’ se replegaron en defensa, lo que fue aprovechado por las universitarias para dar vuelta el marcador: Valentina Díaz (62′) y Mariana Morales (75′) estructuraron el definitivo 3-2.

La llave se definirá el próximo sábado 22 de noviembre, en el Estadio Santiago Bueras de Maipú. La que avance, jugará la gran final del torneo ante Colo Colo o Coquimbo Unido.