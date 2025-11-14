Mucho en discusión: estas son las fechas para las batallas finales en Liga de Primera, Ascenso, Fútbol Femenino y Copa Chile 2025

Patricio Bustamante ratifica que no trabajará más en la cancha de Santa Laura: "No les cobré porque a ellos los estafaron en el trabajo que les hicieron"

El futbol chileno, a nivel masculino, ya tiene a sus campeones definidos en todos los torneos, salvo en la Copa Chile. La temporada 2025 poco a poco se comienza a apagar, pero son varias definiciones las que restan en casi todas las categorías.

Junto al equipo de ADN.cl, te contamos las fechas en las cuales se definirá todo en el fútbol chileno en su temporada 2025.

Liga de Primera

Coquimbo Unido es el campeón del fútbol chileno, pero los cupos a Copa Libertadores, Copa Sudamericana 2026, más los dos descensos, quedan pendientes en las últimas tres jornadas.

Universidad Católica (51 pts), O’Higgins (50 pts) y la Universidad de Chile (48 pts) pelean por el “Chile 2″, mientras que el “Chile 2, 3 y 4″ para la Copa Sudamericana está entre Palestino (45 pts), Cobresal (44 pts), Audax Italiano (43 pts), y Colo Colo (41 pts).

Finalmente, el descenso es la otra gran batalla que resta: Deportes Iquique (18 pts) y Unión Española (21 pts) son los principales candidatos, pero Deportes Limache (22 pts) y Everton (26 pts) aún no pueden decir que están salvados.

Jornada 28 | Entre el 21 y el 24 de noviembre

Jornada 29 | 29-30 de noviembre

Jornada 30 | 6-7 de diciembre

Primera B

En el Ascenso, la Universidad de Concepción se consagró como el mejor equipo de la temporada y amarró el primer cupo para volver a Primera División. Ahora, son siete equipos los que buscarán el segundo boleto para el regreso al fútbol de honor.

Deportes Copiapó, segundo en la tabla general, espera en semifinales, mientras que otros seis equipos buscarán ser su rival: Cobreloa ante Santiago Wanderers, San Marcos de Arica contra Rangers y Deportes Antofagasta frente a Deportes Concepción, serán las llaves.

4tos de final IDA | 18-19 de noviembre

4tos de final VUELTA | 23 de noviembre

Semifinales IDA | 26 de noviembre

Semifinales VUELTA | 30 de noviembre

Final IDA | 3 de diciembre

Final VUELTA | 7 de diciembre

Copa Chile

Universidad de Chile ostenta el título, pero no podrá defender su corona. Esta vez, Huachipato o Deportes Limache alzarán el trofeo que dará un premio no menor: el “Chile 4″ para la Copa Libertadores.

‘Acereros’ y ‘Tomateros’ se consagrarán como el mejor equipo de la temporada en el torneo para decir presente en el torneo continental de clubes. El problema es que, si Deportes Limache se consagra como el mejor, pero baja a la B, el que finalmente irá será Huachipato.

Si bien la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) no ha informado oficialmente cuándo se jugará, lo cierto es que por calendario, el compromiso será tras la última fecha de la Liga de Primera, y antes de la segunda vuelta presidencial (14 de diciembre).

Final | Entre el 8 y el 12 de diciembre

Liga Femenina

Finalmente, la rama femenina del fútbol chileno también tiene sus definiciones. Mientras Magallanes subió de categoría, cuatro son los equipos que, por estos días, determinan a las mejores de todas.

Colo Colo enfrenta a Coquimbo Unido, mientas que la Universidad de Chile se ve las caras con la Unión Española en las semifinales del torneo.

Las albas van por su decimoséptima corona, las ‘leonas’ por su tercer título, mientras que ‘piratas’ e ‘hispanas’ quieren festejar por primera vez.