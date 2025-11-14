;

O’Higgins pone fin al veto y autoriza regreso de hinchas de la U al Teniente de Rancagua tras tres años

Según información de ADN Deportes, el “Capo de Provincia” pondrá más de 1.000 entradas visitantes a la venta para el partido del domingo 23 de noviembre.

Javier Catalán

FOTO: BYRON PEREZ / AGENCIAUNO

A tres fechas para que finalice el Campeonato Nacional, la lucha por obtener el “Chile 2” y asegurar un puesto directo en la fase de grupos de la Copa Libertadores está más ajustada que nunca.

Tras una semana sin fútbol en la Primera División por las Elecciones Presidenciales, el torneo tendrá un partido decisivo por el segundo puesto, donde la Universidad de Chile deberá visitar a O’Higgins en Rancagua.

Desde un comienzo, la idea de la dirigencia del Capo de Provincia” era contar con público visitante, algo que, tras varias gestiones, se logró.

Según información de ADN Deportes, el aforo autorizado en El Teniente será de 11.650 personas, de las cuales 1.500 entradas estarán disponibles para hinchas de la Universidad de Chile.

Con esta decisión, O’Higgins pone fin al “veto” que mantenían contra los hinchas azules desde finales de 2021, cuando barristas de la U destruyeron el memorial de “Los 16”, homenaje a los fanáticos celestes que fallecieron en un accidente de tránsito mientras viajaban para seguir al equipo.

