Audax Italiano ya tendría definido a su nuevo DT: será su segundo desafío como entrenador principal de un club

La dirigencia itálica apostaría por un técnico argentino proveniente del fútbol mexicano.

Javier Catalán

FOTO:ERNESTO GUEVARA/AGENCIAUNO

FOTO:ERNESTO GUEVARA/AGENCIAUNO / ERNESTO GUEVARA/AGENCIAUNO

Por sorpresa tomó a todos la decisión de Audax Italiano de despedir a Juan José Ribera a falta de tres fechas para que termine el Campeonato Nacional y, más aún, tras la gran campaña que estaba realizando.

El “Coto” arribó a La Florida a mediados de 2024 con la clara misión de salvar al equipo del descenso a la Primera B, algo que logró de manera holgada. En el presente año, pese a contar con una de las planillas más baratas del torneo, dejó al equipo en zona de clasificación a Copa Sudamericana y, tras una mala segunda rueda, decidieron cesarlo de su cargo.

Ahora, la dirigencia itálica se mueve rápido para encontrar a su nuevo DT, quien llegará con la responsabilidad de mantener al equipo entre los siete primeros y no ceder ante la presión de Colo Colo, que ya se encuentra a solo dos puntos de arrebatarle el puesto en copas internacionales.

Según información del periodista César Luis Merlo, Audax Italiano tendría todo avanzado para que el argentino Gustavo Lema sea su nuevo entrenador, con la misión de tenerlo trabajando junto al plantel lo antes posible, de cara al partido con Everton del próximo viernes 21 de noviembre.

Su último, y primer trabajo como entrenador principal, fue en Pumas de México, donde asumió al equipo en 2023 tras la salida de Antonio Mohamed, de quien era asistente. En el cuadro azteca estuvo cerca de dos años, donde alcanzó a dirigir 54 partidos, con un balance de 23 ganados, 13 empatados y 18 derrotas.

