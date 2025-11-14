;

Muere ballena de 15 metros varada en Antofagasta pese a operativo de rescate

Equipos técnicos revisan antecedentes del caso y coordinan procedimientos posteriores, considerando hipótesis ligadas a impactos, patologías o alteraciones ambientales.

Martín Neut

Ballena varada en Antofagasta

Ballena varada en Antofagasta / Foto Sernapesca

Una ballena de la especie Fin, de cerca de 15 metros de largo, falleció este viernes en el sector de una caleta de Isla Santa María, en Antofagasta, luego de pasar más de 24 horas varada sin poder regresar al mar.

El ejemplar había sido detectado la noche anterior, lo que activó un operativo con equipos de Sernapesca, la Gobernación Marítima y organizaciones ambientales.

Durante la mañana, especialistas evaluaron las condiciones del cetáceo y coordinaron maniobras para llevarlo nuevamente a aguas profundas, pero el esfuerzo no tuvo resultados.

Las hipótesis que se manejan

Desde Sernapesca detallaron que se aplicaron los protocolos habituales y que el trabajo se realizó junto a la Armada para asegurar un procedimiento seguro.

En la zona, el tránsito de ballenas es común durante esta época, aunque los varamientos siguen siendo episodios aislados. Las autoridades manejan hipótesis como golpes con embarcaciones, enfermedades o desorientación por búsqueda de alimento.

Tras confirmarse la muerte del animal, los equipos técnicos concentrarán sus labores en determinar la causa del deceso y en definir el manejo del cuerpo, conforme a la normativa ambiental vigente.

