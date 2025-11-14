Hay más de 100 mil cédulas por retirar: ¿Hasta qué hora atenderá el Registro Civil hoy por Elecciones 2025?

Este domingo 16 de noviembre se realizarán las Elecciones Presidenciales en Chile 2025, jornada en la que más de 15 millones de personas acudirán a las urnas a votar por un nuevo jefe o jefa de Estado.

Sin embargo, las autoridades dieron cuenta de que, hasta la fecha, hay más de 100 mil cédulas de identidad por retirar a lo largo de Chile.

Ante este escenario, desde el Registro Civil informaron que habrá una extensión horaria para aquellos que necesiten retirar su carnet.

¿Hasta qué hora atenderá el Registro Civil por Elecciones 2025?

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, anunció que la extensión en los horarios de atención del Registro Civil será los días jueves 13 y viernes 14 de noviembre.

En ambos días, el horario para retirar cédulas de identidad se extenderá de manera excepcional hasta las 16:00 horas.

¿Puedo votar con el carnet vencido?

Según indicaron desde el Gobierno, para acudir a votar se debe llevar la cédula de identidad física o pasaporte.

Estos pueden estar vencidos hasta máximo un año antes de las elecciones, es decir, hasta el 16 de noviembre de 2024.

Asimismo, reforzaron el llamado a que se debe llevar lápiz de pasta azul. En caso de no tener, las mesas tendrán disponibles.