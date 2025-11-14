;

Hay más de 100 mil cédulas por retirar: ¿Hasta qué hora atenderá el Registro Civil hoy por Elecciones 2025?

Este documento es esencial para acudir a votar. Sin embargo, hay excepciones para quienes aún tienen su carnet vencido.

Juan Castillo

Agencia Uno

Agencia Uno

Este domingo 16 de noviembre se realizarán las Elecciones Presidenciales en Chile 2025, jornada en la que más de 15 millones de personas acudirán a las urnas a votar por un nuevo jefe o jefa de Estado.

Sin embargo, las autoridades dieron cuenta de que, hasta la fecha, hay más de 100 mil cédulas de identidad por retirar a lo largo de Chile.

Ante este escenario, desde el Registro Civil informaron que habrá una extensión horaria para aquellos que necesiten retirar su carnet.

Revisa también:

ADN

¿Hasta qué hora atenderá el Registro Civil por Elecciones 2025?

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, anunció que la extensión en los horarios de atención del Registro Civil será los días jueves 13 y viernes 14 de noviembre.

En ambos días, el horario para retirar cédulas de identidad se extenderá de manera excepcional hasta las 16:00 horas.

¿Puedo votar con el carnet vencido?

Según indicaron desde el Gobierno, para acudir a votar se debe llevar la cédula de identidad física o pasaporte.

Estos pueden estar vencidos hasta máximo un año antes de las elecciones, es decir, hasta el 16 de noviembre de 2024.

Asimismo, reforzaron el llamado a que se debe llevar lápiz de pasta azul. En caso de no tener, las mesas tendrán disponibles.

Contenido patrocinado

Aguinaldo de Navidad, PGU y más: TODOS los bonos que se pagan antes de las fiestas de fin de año

Aguinaldo de Navidad, PGU y más: TODOS los bonos que se pagan antes de las fiestas de fin de año

&#039;Qué ordinariez más grande&#039;: Raquel Argandoña destroza las decoraciones navideñas

'Qué ordinariez más grande': Raquel Argandoña destroza las decoraciones navideñas

Guía de estilo: cómo elegir el vestido de fiesta que potencie tu belleza natural

Guía de estilo: cómo elegir el vestido de fiesta que potencie tu belleza natural

Las 5 mejores películas de Anne Hathaway para celebrar su cumpleaños 43

Las 5 mejores películas de Anne Hathaway para celebrar su cumpleaños 43

Sabrina Carpenter podría ser la nueva “Alicia” en una versión moderna del clásico de Lewis Carroll

Sabrina Carpenter podría ser la nueva “Alicia” en una versión moderna del clásico de Lewis Carroll

Paulina Nin reacciona y abandona estudio de &#039;Hay que decirlo&#039; tras incómoda pregunta de Pamela Díaz: &#039;No hablen de mí&#039;

Paulina Nin reacciona y abandona estudio de 'Hay que decirlo' tras incómoda pregunta de Pamela Díaz: 'No hablen de mí'

Un momento político y experimental: a 23 años de &#039;Riot Act&#039; de Pearl Jam

Un momento político y experimental: a 23 años de 'Riot Act' de Pearl Jam

¿The Killers en Chile?: La banda confirma regreso a Sudamérica para 2026

¿The Killers en Chile?: La banda confirma regreso a Sudamérica para 2026

Todas las integrantes de NewJeans regresan a ADOR

Todas las integrantes de NewJeans regresan a ADOR

Popular futbolista es descubierto por su pareja teniendo relaciones con otra mujer: Lo grabó, lo subió a redes y esta fue su reacción

Popular futbolista es descubierto por su pareja teniendo relaciones con otra mujer: Lo grabó, lo subió a redes y esta fue su reacción

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad