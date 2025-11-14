;

Elecciones 2025 en Chile: estos son los documentos necesarios para votar el domingo

El Servel especifica las únicas dos credenciales válidas y explica la flexibilidad por fecha de vencimiento.

José Campillay

Elecciones 2025 en Chile: estos son los documentos necesarios para votar el domingo

Estamos ad portas de las Elecciones Presidenciales y Parlamentarias 2025 de Chile, donde millones de personas se volcarán a las urnas para decidir el futuro del país.

Se trata de la decisión y ejercicio democrático más relevante de un país, por lo que resulta fundamental que cada ciudadano tenga claridad en torno a cada detalle del proceso.

Uno de los puntos bases a tener en consideración es que el voto es obligatorio, con sanción de multa económica para quien no cumpla con su deber.

Bajo este escenario, te contamos cuáles son los documentos necesarios que se exigen al momento de votar, siendo los únicos permitidos ante la ley.

Según informa el Servicio Electoral (Servel), solo dos documentos son válidos para identificarse al momento de sufragar: la cédula nacional de identidad (física) o el pasaporte, ambos en su versión original e impresa. No se aceptan documentos digitales ni fotografías de estos documentos.​

Para los electores chilenos residentes en el extranjero, se mantienen los mismos requisitos de identificación. En el caso de extranjeros residentes en Chile, se requiere la cédula de identidad para extranjeros como documento de identificación válido.​

¿Y si están vencidos?

Una de las preguntas más frecuentes de los electores es si pueden votar con documentos caducados. El Servel ha establecido una normativa que permite cierta flexibilidad al respecto.

La cédula de identidad o pasaporte pueden estar vencidos, pero solo si el vencimiento ocurrió dentro de los 12 meses anteriores (1 año) a la votación.​

Para estas elecciones del 16 de noviembre de 2025, los documentos deben tener una fecha de vencimiento a partir del 16 de noviembre de 2024 en adelante.

Si el carnet o el pasaporte vencieron antes de esa fecha, no será válido para sufragar y deberá renovarlo antes de la jornada electoral.​

Los siguientes documentos no son válidos:

  • Licencia de conducir.
  • Comprobante de cédula en trámite del Registro Civil.
  • Fotocopia o fotografía de la cédula de identidad.
  • Carnet digital.
  • Cualquier otro documento de identificación distinto a la cédula física o pasaporte.

