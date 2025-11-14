;

Elecciones 2025: ¿qué pasa si voy a votar y no estoy en el registro oficial de la mesa? esto responde el Servel

Este domingo se efectuará la votación presidencial y parlamentaria, que es de carácter obligatorio.

La jornada de elecciones presidenciales y parlamentarias del próximo domingo 16 de noviembre de 2025 movilizará a millones de votantes que deberán elegir entre las candidaturas de Jeannette Jara, José Antonio Kast, Johannes Kaiser, Evelyn Matthei, Franco Parisi, Harold Mayne-Nicholls, Eduardo Artés y Marco Enríquez-Ominami. Un contratiempo que puede generar alarma al llegar a la mesa es descubrir que el nombre del elector no figura en el padrón o registro de votantes.

Si usted acude a su local de votación y, tras presentar su cédula de identidad, los vocales le indican que no aparece en el registro de votantes de la mesa, el Servicio Electoral (Servel) establece un procedimiento específico para resolver la situación sin impedirle el sufragio si está habilitado.

La indicación oficial es que el elector deberá contactar de inmediato al Delegado del Local de Votación. Cada recinto cuenta con un Delegado del Servel, un funcionario clave encargado de supervisar la jornada y resolver los problemas administrativos que exceden las facultades de los vocales de mesa.

El Delegado de Local será quien verificará su situación de manera expedita. Mediante los sistemas de consulta oficiales, este funcionario confirmará si usted está habilitado para sufragar en ese local y mesa. Si se comprueba que efectivamente se trata de un error administrativo y usted sí está habilitado, el Delegado entregará las instrucciones necesarias para que pueda emitir su voto, garantizando así su derecho a participar en estos comicios cruciales.

