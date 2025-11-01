Terrible hallazgo en Cartagena: encuentran sin vida a un hombre en el sector de Playa Chica

Un crudo despertar tuvieron vecinos de la comuna de Cartagena, luego del hallazgo de un cuerpo sin vida en el sector de Playa Chica.

Según las primeras pericias en el lugar, “durante la mañana de este sábado se recibió un llamado telefónico al teléfono de emergencia 137, informando la existencia de una persona sin signo vital”, sostuvo Eugenio Bosque, capitán de puerto.

“Nos dirigimos al sector, una patrulla de policía marítima se dirigió al sector, identificando el cadáver de sexo masculino. La comunicación con el fiscal del Ministerio Público, se instruyó que la brigada de homicidios efectuara las pericias al cadáver y efectuará el levantamiento de cámara, objeto de verificar la participación de terceros”, complementó.

Cerró asegurando que la situación “se encuentra aún en desarrollo, por lo que no existe otro tipo de información relacionada con la identidad ni las causas del fallecimiento”.