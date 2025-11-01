;

Terrible hallazgo en Cartagena: encuentran sin vida a un hombre en el sector de Playa Chica

“Se recibió un llamado telefónico al teléfono de emergencia 137″, indicaron las autoridades policiales de la zona.

Gonzalo Miranda

Hallazgo de cuerpo en Cartagena

Hallazgo de cuerpo en Cartagena

Un crudo despertar tuvieron vecinos de la comuna de Cartagena, luego del hallazgo de un cuerpo sin vida en el sector de Playa Chica.

Según las primeras pericias en el lugar, “durante la mañana de este sábado se recibió un llamado telefónico al teléfono de emergencia 137, informando la existencia de una persona sin signo vital”, sostuvo Eugenio Bosque, capitán de puerto.

“Nos dirigimos al sector, una patrulla de policía marítima se dirigió al sector, identificando el cadáver de sexo masculino. La comunicación con el fiscal del Ministerio Público, se instruyó que la brigada de homicidios efectuara las pericias al cadáver y efectuará el levantamiento de cámara, objeto de verificar la participación de terceros”, complementó.

Cerró asegurando que la situación “se encuentra aún en desarrollo, por lo que no existe otro tipo de información relacionada con la identidad ni las causas del fallecimiento”.

Contenido patrocinado

Javiera Wayne: la modelo que cambió los estándares de belleza en Chile

Javiera Wayne: la modelo que cambió los estándares de belleza en Chile

Concierto de 31 Minutos tendrá importantes descuentos: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para el show?

Concierto de 31 Minutos tendrá importantes descuentos: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para el show?

Guía completa para decorar tu hogar esta Navidad en Chile

Guía completa para decorar tu hogar esta Navidad en Chile

Chris Martin y Sophie Turner sorprenden con romance inesperado tras sus recientes rupturas

Chris Martin y Sophie Turner sorprenden con romance inesperado tras sus recientes rupturas

Una voz muy querida en Chile: revelan que destacada estrella musical estaría negociando su regreso al Festival de Viña

Una voz muy querida en Chile: revelan que destacada estrella musical estaría negociando su regreso al Festival de Viña

Olivia Rodrigo aborda las teorías de su próximo álbum: ¿Qué dijo sobre el título?

Olivia Rodrigo aborda las teorías de su próximo álbum: ¿Qué dijo sobre el título?

Subasta récord: la guitarra “Kramer Ad” de Eddie Van Halen se vende por más de 2.500 millones de pesos chilenos

Subasta récord: la guitarra “Kramer Ad” de Eddie Van Halen se vende por más de 2.500 millones de pesos chilenos

Reconocido humorista nacional que canceló su última participación en Festival de Viña podría regresar al certamen: &#039;Estamos abiertos a...&#039;

Reconocido humorista nacional que canceló su última participación en Festival de Viña podría regresar al certamen: 'Estamos abiertos a...'

Tragedia en la TV: muere hija de reconocido animador a los 19 años tras enfrentar problemas de salud mental

Tragedia en la TV: muere hija de reconocido animador a los 19 años tras enfrentar problemas de salud mental

No quedó conforme con la decisión de los jurados: Turrón regresó a la televisión chilena de la mano de &#039;Coliseo&#039;

No quedó conforme con la decisión de los jurados: Turrón regresó a la televisión chilena de la mano de 'Coliseo'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad