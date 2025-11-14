El técnico de la selección de España, Luis de la Fuente, reaccionó al fallecimiento del exentrenador de la selección chilena Xabier Azkargorta, quien perdió la vida este viernes a los 72 años en Bolivia, país donde residía.

En la previa del duelo que jugará el combinado europeo contra Georgia por las Eliminatorias, el estratega de 64 años envió un emotivo mensaje para quien fue su técnico en el Sevilla entre los años 1987 y 1989.

“Antes de comenzar la rueda de prensa, permítanme dar mi pésame y condolencias a toda la familia y amigos de Xabier Azkargorta”, declaró el DT.

“Fue un grandísimo entrenador y un buen amigo. Fue entrenador mío en el Sevilla durante dos temporadas inolvidables. De verdad, que descanse en paz”, agregó De la Fuente.

Además del Sevilla, Azkargorta dirigió a otros clubes españoles como Nàstic de Tarragona, Espanyol y Tenerife. También tuvo pasos por el Yokohama Marinos de Japón, Chivas de México y varios equipos de Bolivia.

A nivel de selecciones, el “Bigotón”, como era apodado, clasificó a Bolivia a su único Mundial en 1994. Su exitosa carrera como seleccionador también incluyó un paso por la selección chilena, entre 1995 y 1996.