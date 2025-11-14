Conmoción en el fútbol: fallece el ex DT de la selección chilena, Xabier Azkargorta

Xabier Azkargorta, ex DT de la selección chilena, falleció a sus 72 años. La noticia fue dada a conocer este viernes por el club boliviano Oriente Petrolero, uno de los tantos equipos que dirigió el entrenador español a lo largo de su carrera.

“Lamentamos profundamente el sensible fallecimiento del profesor Xabier Azkargorta, exdirector técnico de nuestra institución y símbolo del fútbol boliviano, quien llevó a nuestra Selección al Mundial de 1994″, señaló Oriente Petrolero en sus redes sociales.

“Acompañamos en este momento de dolor a su familia y amigos que hoy despiden a una verdadera leyenda. Gracias por su legado, Profesor”, agregó el elenco boliviano.

Lamentamos profundamente el sensible fallecimiento del profesor Xabier Azkargorta, exdirector técnico de nuestra institución y símbolo del fútbol boliviano, quien llevó a nuestra Selección al Mundial de 1994. pic.twitter.com/fKmFQxHLz6 — Oriente Petrolero (@cdopetrolero) November 14, 2025

Xavier Azkargorta se encontraba fuera de actividad como entrenador desde 2020. El último equipo que dirigió fue Club Atlético Palmaflor, de Bolivia.

El “Bigotón”, como era apodado, fue el técnico de la selección chilena entre los años 1995 y 1996. Su salida de la banca de La Roja se produjo a mediados de 1996, tras el empate 1-1 con Venezuela en las Eliminatorias al Mundial de Francia 1998.

Como DT, ganó tres campeonatos. Se proclamó campeón en la Primera División de Japón con el club Yokohama F. Marinos, en 1998. Posteriormente, consiguió dos títulos de Primera División del fútbol boliviano con el Bolívar, en 2014 y 2015.